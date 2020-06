Cinthia Fernández habló del ofrecimiento de Somos Vida

Cinthia Fernández contó que está pensando muy seriamente en aceptar el ofrecimiento de Somos Vida Fuente: Archivo

" Estoy pensando si acepto la candidatura para ser diputada . Estoy a un pasito del sí, pero no quiero ser irresponsable. Quiero hablar con gente amiga que está capacitada y preguntarles qué ven en mí", contó Cinthia Fernández en El show del problema , ciclo de elnueve que conduce Nicolás Magaldi y en el que ella es panelista.

"Sé que no estoy preparada pero me puedo preparar y hay muchos cargos políticos que están ocupados por hijos de. o por acomodados que cobran un sueldo y son inútiles en el sistema. Pasa porque hagas algo y no por calentar una silla. Lo que me pasa con la política y con la tele es que tienen que ser protocolares y correctos y muchas veces no dicen lo que sienten porque creen que dan el ejemplo. Y el ejemplo es lo que nos pasa todos los días. Insisto, no estoy capacitada pero me puedo capacitar. Me da miedo el ámbito político porque no estudié y no quiero faltarle el respeto a nadie. No quiero que digan que soy una panelista que ahora es política", aseguró la actriz y bailarina. De lo que está segura es de que no dejará los medios: "Tampoco me lo pidieron y fueron claros en eso. Siento que la televisión y la política se juntan en un punto. Fue todo muy rápido: me llamaron ayer y no me apuran. Me pidieron que lo piense y quiero ver si puedo".

Según Cinthia, el tema que más le interesa es la inseguridad. "Creo que se fijaron en mi cuando hice declaraciones de la liberación de los presos. Me pone loca el tema de la inseguridad. Me han robado, me desvalijaron la casa. Quiero aclarar que no me llamó Amalia Granata pero sí alguien de su partido, Somos Vida".

Silvina Luna, compañera del programa de Cinthia, le preguntó cuál es su postrura sobre la legalización del aborto, dado que Granata es una de las caras visibles del movimiento conocido como provida. "Estoy a favor del aborto legal pero no quiero decir más porque es un tema que me incomoda y es un tema delicado. Yo claramente no voy por eso. Y no me gustan tampoco los extremos".