Claudia Albertario pudo regresar a Miami, con su familia: “Los precios de los vuelos son exorbitantes”

Después de buscar pasaje durante más de una semana, Claudia Albertario pudo regresar a Miami, donde reside con su familia desde hace siete años.

“Viaje a Buenos Aires finales de mayo porque internaron a mi papá; compré pasaje de ida solamente porque no sabía qué iba a pasar. Mi papá falleció el 29 de mayo, me quedé unos días con mamá y a las dos semanas, cuando quise volver, no encontraba pasaje y los que había costaban 7 mil dólares, o eran de 42 horas de duración”, explicó la actriz y modelo en Hay que ver.

“Los vuelos estaban sobrevendidos porque la vacunación es furor y en el aeropuerto hay colas de 2000 personas para vacunarse”, relató Albertario. “ Finalmente pagué 3500 dólares en clase turista . Me daba bronca pagar esas cifras porque no sucede ni en temporada alta. Los precios son exorbitantes”, recalcó.

Conmovida, la actriz recordó el difícil momento que pasó cuando despidió a su padre Luis, de 83 años: “Nunca pensás que va a pasar lo peor y pasó, pero vivió 83 felices años, y con salud. Pude despedirme, y hablar un ratito, me escuchaba, le llevé su perfumito. Fue muy movilizante, pero pude despedirme y fue hermoso, y eso no me lo quita nadie. Llegué un jueves y el sábado se fue a otro plano de paz”.

“Me volví feliz porque pude acompañar a mi mamá, la mimé, le cociné y cuando pase su duelo va a viajar a visitarnos. Yo quisiera que viva acá”, concluyó la actriz.

LA NACION