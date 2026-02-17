Claudia Jessie, la Bridgerton rebelde: no usa redes, vive en un barco y dice tener más sexo que el resto del elenco

Claudia Jessie se convirtió en un rostro conocido por interpretar a Eloise Bridgerton, la quinta hija de una adinerada familia de la alta sociedad londinense del siglo XIX. Pero los orígenes de la actriz británica distan mucho de los de su personaje. “A menudo me preguntan si me gustaría vivir en el mundo de Los Bridgerton y tengo que recordarles que, si así fuera, sería parte del personal”, contó en una entrevista con The Guardian en 2024.

Jessie nació en Moseley, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes a las afueras de Birmingham, y su casa era un barco atracado en el canal. “También pasé parte de la infancia en una urbanización de protección oficial en el norte de Londres. Fue duro. Lo único que sabía era que las cosas eran realmente difíciles. Papá no estaba [se fue cuando se separó de su madre], mamá trabajaba como limpiadora. Tengo buenos recuerdos de mamá y mi hermano, pero no teníamos dinero, había cobradores de deudas en la puerta, era horrible”, recordó.

A sus 36 años, el dinero dejó de ser una preocupación para ella desde que pasó a formar parte del universo de Los Bridgerton -entre finales de 2022 y 2024 los medios especializados situaban su patrimonio neto entre 900.000 y 1,6 millones de dólares-. “Pensé que iba a ser una mierda, que me iban a despedir. Es algo que nunca se me va de la cabeza”, reconoció al medio británico cuando estaba a punto de estrenarse la tercera temporada. Pero no fue así y volvió a ponerse en la piel de Eloise en la cuarta entrega de la exitosa serie, cuya segunda parte se estrena en Netflix el 26 de febrero. La plataforma también anunció oficialmente que habrá quinta y sexta temporada. “Quiero hacer esto hasta morir, así que, obviamente, me alegró saberlo”, admitió en una reciente entrevista con Elle.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en la cuarta temporada de Bridgerton (Fuente: Netflix)

En una serie en la que la trama se basa en buscar marido o mujer a cada uno de los personajes, ella interpreta a la díscola, a la que no le interesan ni el matrimonio ni los amantes, en general. A Eloise lo que le motiva es la literatura -la actriz también dice ser una devoradora de libros-, el feminismo y el valor de la amistad muy por encima del amor romántico. “En esta temporada todo el mundo tiene sexo, menos Eloise”, destacó una reportera durante la promoción, en una entrevista conjunta de Jessie con Luke Newton -Colin en la serie- y Hannah Dodd -Francesca-. “Parece un ataque personal”, respondió frunciendo el ceño, mientras sus compañeros reían con la periodista. “Es curioso porque en la vida real yo tengo más relaciones sexuales que ellos dos juntos. ¡Toma ya!”, remató la actriz, desatando las carcajadas del resto.

Ese tipo de respuesta irreverente que descoloca a los periodistas se está convirtiendo en su especialidad. “¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera?”, le preguntaron para Cosmopolitan. “Voy a postularme para presidenta”, bromeó. “¿Eres tan feminista y combativa como Eloise Bridgerton, tu personaje?”, le plantearon en la revista Woman Madame. “Debería llamar a mi madre y preguntarle”, dijo ella. “No soy tan valiente, soy un poco más maleable y mucho más tímida. Adjoa Andoh, que interpreta a Lady Danbury, dice que soy burbujeante y extrovertida, pero tímida, así que ‘tímida y gritona’ [shy and shouty] sería mi nombre de Drag”, añadió.

La actriz británica durante la premiere mundial de Bridgerton en París el pasado 14 de enero Stephane Cardinale/Getty - Corbis Entertainment

Jessie es vegana, budista y solo viste con ropa de segunda mano. “He sido voluntaria de organizaciones benéficas para personas sin hogar durante nueve años, cada Navidad. Siempre lo hago”, señaló en 2022. Celebra que cada vez se hable más de salud mental y bienestar -“y no me refiero a bienestar como un smoothie de pepino, sino a hablar cuando te sientes desesperado”-, y asegura que no tiene redes sociales para mantener su felicidad. “Siempre se me olvida que es sorprendente para la gente. No tengo redes sociales desde que era una adolescente, por el simple hecho de que me gustaría preservar mi claridad mental lo máximo posible”, contó a Cosmopolitan. “Sin querer sonar demasiado hippie, eso me ha dado tiempo para mirar por la ventana y ver el mundo un poco más”, justificó en Woman Madame.

Aunque en la ficción es alérgica a los romances, ella es precisamente la única intérprete de la familia Bridgerton que encontró el amor gracias a la serie. Hace seis años que sale con el director de casting Cole Edwards, a quien conoció durante las audiciones para el papel de Eloise. “Conseguí trabajo y chico el mismo día. Fue un día genial, ¿verdad?”, bromeó en The Guardian. Dice que para conquistarla solo hace falta hacerla reír y saber preparar pasta -“carbohidratos y comedia”-, y Edwards, según ella, cumple ambos requisitos a la perfección. “Me hace reír más que nadie”, reconoció en 2022, cuando también compartió que por las noches ven juntos MasterChef: “Es un programa alucinante”.

La experiencia de vivir en un barco en la infancia no debió desagradarle porque, tras el éxito de la primera temporada de Los Bridgerton, contó en varios medios que se había comprado una casa flotante. “Pensé que una barcaza sería la única forma de poder permitirme algo mío. Me gusta la aventura”, aseguró al periódico británico. Vive entre la barcaza y un piso en el barrio de la Joyería de Birmingham, al que se mudó con Edwards y su mascota, un staffordshire terrier. “Interpretar a Eloise significa que puedo apoyar económicamente a mi familia y amigos, algo que nunca pensé que podría hacer”, confesó. Su madre limpiaba los hogares de sus profesores como pago por las clases que Jessie estuvo recibiendo en casa de los 8 a los 17 años, y ahora se enorgullece de poder devolverle su esfuerzo. “Mi madre es solidaria, maravillosa y mi mayor fan, y haré lo que pueda para que sonría cada día. Tengo mucha suerte”, reconoció en su entrevista con Woman Madame.

Antes de su gran salto internacional con Los Bridgerton, Jessie ya llevaba una década trabajando en series británicas, como Doctors, Casualty o Line of Duty Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

Antes de su gran salto internacional con Los Bridgerton, Jessie ya llevaba una década trabajando en series británicas, como Doctors, Casualty o Line of Duty. Más recientemente, apareció en la miniserie Ciudad tóxica, con Aimee Lou Wood y Jodie Whittaker; acaba de conseguir un papel como la némesis de Glenn Close en Up To No Good; y tiene asegurada su continuidad en el drama de época que le dio la fama -de hecho, todavía queda la temporada enfocada en la historia de Eloise-.

“Simplemente, me gustaría que me siguieran pagando por esto”, ansiaba en 2024, en su entrevista con The Guardian. Y si no, ella ya está suficientemente satisfecha con lo que consiguió hasta ahora: “Si todo se fuera al diablo mañana y me muriera o algo así, bueno, mi vida habría sido increíble”.