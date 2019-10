Claudio Caniggia y Sofía Bonelli postearon su primera foto juntos

El Pájaro se mostró junto a Sofía Bonelli, en las redes Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 10:36

Claudio Paul Caniggia ya no oculta su romance con la modelo de 26 años, Sofía Bonelli. Luego de algunas apariciones públicas juntos saliendo de cenas románticas, llegó la primera publicación de los novios en Instagram: con una selfie donde se los ve muy íntimos, mostraron su amor en las redes.

Después de las escandalosas declaraciones de Mariana Nannis en el living de Susana Giménez, todas las miradas fueron directo a la joven modelo, quien estaba catalogada como "la nueva novia" de "El Pájaro". Caniggia la defendió públicamente asegurando que "es una chica muy sana y hermosa". Esto despertó el enojo de sus hijos menores, Alexander y Charlotte. Sin embargo, la pareja dejó todo atrás y posteó una foto que reafirma que el romance sigue viento en popa.

En la imagen se los ve en reflejados en el espejo del baño de un hospedaje en Brasil, donde disfrutan de escapada romántica. La modelo luce una bikini negra con un jeans tiro alto que marcan sus curvas. Mientras toma la foto, tapó su rostro con el celular. Caniggia también tiene puestos unos jeans, y muestra el torso al descubierto.

Una semana atrás, Bonelli compartió una foto donde se la veía disfrutando de una tarde de sol, y en el epígrafe escribió: "Mi fotógrafo @claudiocaniggia7". El Pájaro no se quedó callado y la sorprendió con su respuesta: "Hermosa mi hembra".

El posteo de Sofía Bonelli y el picante comentario de Claudio Paul Caniggia Crédito: Instagram

Las pistas sobre el romance y las confirmaciones de los protagonistas empezaron a aparecer a paso firme. A fines de septiembre se los vio juntos saliendo en auto de un restaurante de Puerto Madero. Ahora sellan la oficialización del noviazgo con una foto romántica.

Cuando fue consultada por Moria Casán en Incorrectas, la joven había sido tajante a la hora de responder a las acusaciones que Nannis hizo contra ella: " Está despechada y por eso está diciendo cualquier cosa de mi persona. Desde que llegó que no para de decir barbaridades. Yo también sé cosas por amigos que tenemos en común (...). Ella sí tiene una relación en el exterior y nadie lo da a conocer. No habrá fotos, no habrá nombres, pero tiene una pareja. Si cada uno hizo su vida, entonces que dejen de ser hipócritas".