Claudio Paul Caniggia y las fotos con su novia Sofía Bonelli

Tras protagonizar uno de los últimos escándalosmás resonantes de la farándula local junto a su exmujer, Mariana Nannis, Claudio Paul Caniggia se mostró el sábado con su novia Sofía Bonelli en un restaurante de Puerto Madero. La imágenes se difundieron a través del ciclo Infama, en donde se aseguró que el exfutbolista ya comenzó con los trámites para iniciar el divorcio.

"Se había rumoreado que se iban a Brasil, pero ese viaje se canceló y Claudio Paul Caniggia se fue a festejar la primavera a Puerto Madero", explicó el periodista Diego Esteves en el programa de América. Además comentaron que ahora con los papeles de divorcio presentados en la Justicia, el exjugador de fútbol se anima a mostrarse con su actual pareja.

Nannis, quien hoy se encuentra nuevamente en su casa de Marbella, sigue sosteniendo ante la prensa su versión de que él es un adicto a las drogas y que Bonelli es quien lo lleva por el mal camino.

"No se puede divorciar acá [por la Argentina] porque nuestro domicilio conyugal es en Marbella. No es que no me quiero divorciar. Mi objetivo es salvar al padre de mis hijos. Me casé, formé una familia de 30 años y le voy a dar otra oportunidad. Después, puede estar con quien quiera. Pero yo no puedo seguir con un adicto, no quiero que me peguen un golpe y me maten. Quiero a una persona normal", había dicho la semana pasada en el programa de Mariana Fabbiani.

Recordemos que además Nannis aseguró en el programa de Susana Giménez que Caniggia fue violento con ella. Ante estos dichos, la semana pasada el excrack afirmó: "Demostrémoslo en la Justicia, como debe ser, si hubo violencia de género, pero con evidencias, con pruebas. No va a haber ninguna prueba jamás, porque nunca cometí violencia de género ni contra ella ni contra otra mujer".