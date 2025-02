Colin Jost revisó 12 contenedores de basura para recuperar el anillo de compromiso perdido de Scarlett Johansson

Colin Jost protagonizó una insólita odisea con final inesperado cuando tuvo que buscar en los contenedores de basura el anillo de compromiso perdido de su esposa, la actriz Scarlett Johansson. La intérprete contó a su pareja que había perdido la valiosa joya y el humorista puso todo su esfuerzo para recuperarla.

Durante un episodio de Pop Culture Jeopardy! (Prime Video), el comediante de Saturday Night Live recordó que la aventura comenzó cuando su famosa esposa le comentó que creía haber tirado accidentalmente el anillo a la basura . Sin dudarlo, Jost tomó la iniciativa y se lanzó a una intensa búsqueda entre los residuos, revisando una docena de contenedores con la esperanza de recuperar ese objeto de tanta relevancia para la pareja.

Sin embargo, después de horas de esfuerzo y sin rastros del anillo, el comediante regresó a su hogar y se encontró con una sorpresa inesperada . “Volví a casa y ella me dijo: ‘¡Ups! Lo tenía en el bolsillo’”, relató Jost entre risas, a la vez que agregó con ironía: “Fue un gran día para mí”.

Colin Jost y Scarlett Johansson, juntos, en un evento realizado en Nueva York Arturo Holmes - Getty Images North America

Johansson y Jost contrajeron matrimonio en octubre de 2020 , tras varios años de noviazgo. La pareja comparte un hijo de 3 años, Cosmo, y la actriz es madre a su vez de Rose Dorothy, de 10 años, fruto de su matrimonio anterior con Romain Dauriac.

El comediante y la intérprete han construido una relación basada en el compañerismo y la complicidad. El año pasado, la estrella elogió públicamente a su esposo al recordar la fiesta sorpresa que le organizó para su cumpleaños número 40.

Durante una aparición en el programa Live with Kelly and Mark en noviembre, la protagonista de Asteroid City describió a Jost como “una persona genial”. Y remarcó: “Soy muy afortunada. Él es amable, divertido, considerado , cariñoso y un gran padre. Lo adoro y me siento muy afortunada”.

No obstante, la actriz también destacó el “lado travieso” de su esposo, mencionando la decisión que tomó de comprar, junto con su excompañero de Saturday Night Live Pete Davidson, un antiguo ferry para transformarlo en un hotel flotante con bares y restaurantes.

La actriz y el comediante contrajeron matrimonio en 2020 Dimitrios Kambouris - Getty Images North America

Johansson ha hablado en otras ocasiones sobre los pilares de su relación con Jost. Durante una entrevista para el podcast Goop de Gwyneth Paltrow, la actriz confesó en 2023 que antes de conocerlo no tenía claro qué buscaba en una pareja. “No sabía qué quería o necesitaba de otra persona. Nunca me di cuenta de que era muy importante para mí estar con alguien compasivo. Esa es una característica fundamental”, mencionó.

La actriz también destacó que entender esas necesidades fue clave para la estabilidad de su matrimonio. “Creo que detectar las cosas fundamentales que necesitás en una pareja es esencial para que perdure la relación. Fue un cambio radical para mí”, explicó. Según confesó, con Jost pudo llegar a valorarse lo suficiente como para reconocer esas prioridades y sentirse bien con ellas. “Fue una lección de vida”, concluyó.

Johansson, víctima de un falso video creado por IA

Scarlett Johansson, indignada por el uso de su imagen en un video realizado por IA Joel C Ryan - Invision

Semanas atrás, Johansson fue noticia por haber sido víctima de un video deepfake que se viralizó y cuyo contenido mostraba a la actriz con una remera en la que aparecían dibujados una mano con gesto insultante, la estrella de David y el nombre de Kanye West. Según reportó CNN, esto suponía, aunque falso, una muestra de apoyo y refuerzo a los polémicos dichos antisemitas del cantante. El video de la actriz habría sido creado justamente en respuesta a estas declaraciones.

La publicación no fue bien recibida por la actriz, que habló públicamente sobre el tema en un comunicado en el que manifestó que, debido a su origen judío, no tolera el antisemitismo ni la incitación a la violencia de ningún tipo. Sin embargo, no dejó pasar por alto el peligro que supone el acceso a la inteligencia artificial.

“El potencial del discurso de odio multiplicado por la IA es una amenaza mucho mayor que cualquier persona que asuma la responsabilidad por ello. Debemos denunciar el mal uso de la IA, sea cual sea su mensaje, o corremos el riesgo de perder el control sobre la realidad”, escribió.

