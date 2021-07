Como en una telenovela: Gabriel Corrado contó cómo conoció a su mujer

El primer encuentro entre Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud, podría ser tranquilamente la escena de una telenovela, en donde los protagonistas se ven por accidente y terminan deslumbrados, dando lugar a una historia de amor “para toda la vida”.

“Estoy en pareja desde el año 87, pero no casado”, contó el actor este sábado por la noche durante su visita a PH: Podemos Hablar. “No hay fórmula. Nos enamoramos porque fue muy lindo como nos conocimos y, después, nos fuimos a vivir juntos cuando yo empecé a trabajar en televisión, un poco para preservar nuestra intimidad”.

El actor contó detalles de ese primer encuentro mágico. “Nos conocimos en un supermercado de Bella Vista, barrio en el que vivía ella. Constanza estaba comprando y yo fui con un amigo de ahí que la conocía. Nos chocamos, se nos cayeron las cosas y nos miramos. Fue muy lindo y romántico”, recordó.

Junto a Malena Narvay, que también estaba invitada al programa, Corrado se divirtió recreando la situación. “El minuto que nos miramos duró muchísimo, recuerdo la energía”, explicó el actor. “A los meses, ella consigue mi teléfono -fijo, porque no había celulares- y me invita a la fiesta de disfraces de una amiga”, agregó sobre la historia de amor que hoy lleva 34 años de vigencia.

“Fue muy linda la pareja que armamos, porque nos complementamos muy bien”, explicó el actor. “En algún punto, en el año 87, yo me deconstruí gracias a ella. Yo tenía una educación de las de esas épocas, en casa éramos tres hermanos varones, y no era machista porque nunca me sentí así, pero ella de movida cuando nos fuimos a vivir juntos me dijo: ‘Yo sé cocinar, pero vos tenés que lavar’, y cosas así”, contó.

“Ella fue la que me invitó a mí a salir”, sumó Corrado para enfatizar cómo lo cambió Feraud, con quien tiene tres hijos: Clara, María Lucía y Lucas.

La pareja se conoció a mediados de la década del 80 Instagram @gabriel.corrado

Hace un tiempo, Corrado reveló que, a lo largo de los 34 años que llevan juntos, tuvieron que atravesar algunas crisis. “Nos hizo muy bien hacer análisis, nos ayudó mucho. Salíamos riéndonos y nos hacía mucho bien. Reírse le hace bien a cualquier persona, y a una pareja le hace fantástico. También salvó nuestro matrimonio irnos a vivir a otros lugares, a otros países”, le dijo el actor a la revista Paparazzi.

A su vez, durante esa nota, reveló cuál es el secreto para mantener vivo el amor y llevarse bien. “El sentido del humor ha salvado mi matrimonio”, consideró, aunque aclaró:: “No todo se resuelve con humor. A los problemas hay que enfrentarlos, con discusiones, que no son malas, pero siempre con respeto. La pareja tiene que ser 50 y 50”.

“Hay que ser lo más honesto posible. La libertad es positiva y tiene que ver con la confianza que uno le tenga a su pareja”, culminó sobre los secretos para una relación estable y duradera.

