Michael Bublé y Luisana Lopilato construyeron la casa de sus sueños, una verdadera mansión en Burnaby, la ciudad canadiense donde el músico nació y pasó los primeros años de su infancia. Desde el comienzo hubo algunos inconvenientes por la extensión de metros cuadrados del terreno, porque superaba los límites permitidos, y también por los altos muros que no eran del agrado de los vecinos. Hace algunos meses el intérprete, que se presentará el año próximo en el Movistar Arena, confesó que tener su propia pista de hielo en su casa no salió como él esperaba, porque es muy costoso mantenerla fría.

En 2016 la pareja empezó a soñar con tener un hogar más grande y hecho exactamente a su medida, para poder compartir más tiempo familiar. Ambos tuvieron sus pedidos especiales: Bublé anhelaba tener una pista de hielo, porque es un gran fanático del hockey -incluso es el dueño del equipo de la ciudad, los Burnaby Angels- y Luisana quería una cancha de tenis profesional, deporte al que se hizo muy aficionada. Todo se incluyó en el proyecto y eligieron el lugar donde querían vivir: la ciudad natal del cantante, para que sus hijos crezcan en el mismo lugar que su padre.

Luisana Lopilato habla de su nueva casa en Canadá

Durante los siguientes tres años la casa estuvo en la etapa de construcción, y luego de todos los problemas que enfrentaron para logar que sea como ellos soñaban, en octubre del año pasado pudieron finalmente instalarse en su hogar. Según informa The Vancouver Sun, los vecinos también quedaron conformes con las características de la propiedad. "Creemos que es maravilloso; él podría haber ido a cualquier parte del mundo a construir su casa, pero eligió Burnaby, donde creció, y eso es genial", dijo uno de los vecinos de Bublé.

Una verdadera mansión: gigante, personalizada y costosa

El periódico de Vancouver especifica que el terreno de 9300 metros cuadrados está ubicado frente a la escuela primaria del cantante y tiene un valor de casi 12 millones de dólares. Cuenta con quince baños, siete habitaciones, una enorme pileta climatizada, pista de hielo en el sótano y una cancha de tenis.

En 2016, Bublé estuvo en el programa Live Kelly and Ryan, y le confesó a la conductora que tendría su propia pista de hockey en su casa. "Vos sí que sos muy rico", le dijo la presentadora con mucho humor, y luego remató con un elogió: "Si hay algo que me encanta es que eres una persona tan normal, tan cercana, y uno se olvida de que sos una súper estrella. Eres increíble".

Michael Bublé confiesa que su casa tiene una pista de hielo

En julio último, Lopilato visitó el living de Susana Gímenez y la diva de los teléfonos la sorprendió con la presencia de sus padres y sus hermanos. En aquella distendida charla, la modelo y actriz contó que su casa ya estaba completamente terminada y la conductora reveló que Bublé le había comentado los dolores de cabeza que le trajo la pista de hockey: "Michael me decía en inglés: '¿Por qué se me ocurrió hacer esta pista?'. Lo tenía harto porque se derretía y no sabía qué hacer. Ahora debe haber quedado hermosa, maravillosa".

La modelo, madre de tres hijos -Noah, Elías y Vida-, contó que ya tiene organizados dos días exclusivos para el uso de la pista de hielo: "Pensé que no la iba a usar, pero los lunes y los jueves viene siempre el grupo de chicos del colegio. Yo cocino y todos vienen a tomar clases de hockey". Su hermano Darío confesó que él también la usa cuando los visita, y que se divierte mucho con sus sobrinos.