Cómo fue el encuentro de Verónica Lozano con Lenny Kravitz en un sauna

4 de agosto de 2019 • 08:46

En su paso por PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff todos los sábados en las noches de Telefe, la conductora Verónica Lozano se paseó por diferentes tópicos, desde los más emotivos relacionados a su maternidad, hasta perlitas que compartió con Andy y los comensales.

Una de sus anécdotas está ligada al famoso músico Lenny Kravitz. Lozano contó que efectivamente estuvo en un sauna con el cantante, pero que lo que sucedió dista mucho de lo que pueda llegar a inferirse. La conductora fue a un show del artista con su amiga Paola, en el año 2004 y, tras disfrutar del recital, ambas fueron invitadas al hotel donde Kravitz se estaba hospedando. "El que lo traía nos dice: '¿Quién habla inglés?' Yo me ofrecí. Entonces me dice: 'Porque Lenny está en el sauna'. Yo pensé que me estaba jodiendo. Era todo muy polémico", relató entre risas.

"Yo dije: 'Vamos a ver qué onda'. Entonces entro. En el lugar hay vapor, veo en el fondo a alguien con parte de la banda. Él es muy chiquitito y todos estaban en toalla. De repente empiezan a cantar 'American Woman'", recordó, remarcando que si bien casi todo el grupo estaba tapado con una toalla, ella no se sacó la ropa.

"Te juro que hacía mucho calor pero yo me había dejado los jeans porque soy una cag... Lenny estaba ahí. 'Hi', dijo. No tenía una actitud de acoso ni nada, estaba ahí después de su show. En inglés, dice: '¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a terminar acá?'", contó, describiendo al músico como "un papanatas modelo cañón" que no les habló nunca.

Por otro lado, la conductora de Cortá por Lozano compartió que por entonces había un chico que le interesaba. "Con esto lo mato", pensó Verónica, pero las cosas no tomaron el rumbo esperado. "Yo tengo asma, me sentía muy mal, salí muy desmejorada. Además tenía una peluquita que tomó otra dimensión. No hubo nada excitante. No tiene remate", concluyó Lozano la historia, con el humor que la caracteriza.