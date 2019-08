Verónica Lozano: "Pensé que la maternidad no era para mí"

Verónica Lozano habló del momento en que creyó que nunca sería mamá

Su hija Antonia es una de las personas más importantes de su vida, y si bien siempre soñó con ser madre, Verónica Lozano llegó a creer que nunca lo lograría. Invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz habló sobre cómo deseaba ser mamá, y las vueltas de la vida que la llevaron a tener a su heredera casi llegando a los 40.

"La maternidad me llegó a los 39 años, ahí fui mamá, y en mi época no se congelaba nada", dijo entre risas cuándo Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente aquellos que sentían que lo habían logrado . "De más joven, cuándo rondaba los 20, decía que iba a tener tres hijos", agregó.

La conductora reveló que perdió la esperanza de formar una familia después de una separación. "Terminé una relación larga cuándo tenía 33 años, y ahí pensé que la maternidad no era para mí. Yo no tenía en mi cabeza el plan de ser mamá con un amigo, o de congelar óvulos, por eso pensé que tal vez no... y llegó Antonia".

Hoy, la niña tiene 10 años, y desafía a Verónica constantemente. En una entrevista con LA NACION, la conductora de Cortá por Lozano hablaba de como se lleva con el rol de mamá. "Es como meterte en un viaje que no sabés hacia conde vas. Mucho más cuando van creciendo y te empiezan a hacer unos planteos que no sabés si mandarla a la mierda, que no corresponde porque es tu hija, o darle amor... Es un aprendizaje permanente. Y después hay momentos que son como mágicos, en los que te mirás, te emocionás, te ves a vos misma de niña, te encontrás diciendo cosas que te decía tu mamá y que creías que jamás ibas a repetir".