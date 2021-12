Cómo será el regreso de Sex and the City y qué muestra el primer trailer de The Marvelous Mrs. Maisel

Comenzó oficialmente la cuenta regresiva para el estreno de Sex and the City y también para la llegada de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, dos de las series más esperadas en el universo de las plataformas digitales. Con flamantes trailers, HBO Max y Amazon Prime Video le regalaron a los ansiosos seguidores un adelanto de lo que se vendrá.

El 9 de diciembre será el día del gran debut de And Just Like That... Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon volverán a ponerse en la piel de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes para contarle al público cómo sigue la vida de las famosas amigas de Nueva York.

En el trailer extendido de esta nueva temporada, se puede ver a las mujeres transitando una nueva década de vida y manteniendo ese fuerte vínculo que tienen desde hace años. “Mientras más vivo, más me doy cuenta que si tienes buenos amigos a tu lado todo es posible. El futuro es desconocido, porque todas estamos en diferentes etapas de nuestras vidas”, dice el personaje de Sarah Jessica Parker. “Y así, después de tantos años y todos los cambios, sigues siento tú”, anticipa.

Serán diez nuevos episodios de media hora los que podrán disfrutar los fans de la popular serie. En esta oportunidad, estará faltando una de las amigas, Samantha Jones, quien no será parte del elenco debido a las discusiones que ha tenido la actriz, Kim Cattrall, con Parker. La nueva serie contará las andanzas de las neoyorquinas, que ahora navegan la cincuentena, y además de deleitarnos con lo último de la moda también mostrará la ciudad de Nueva York en todo su esplendor.

El otro adelanto que llegó en las últimas horas es el de la cuarta temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. La serie original de Amazon Prime hará su debut el 18 de febrero de 2022. En el primer trailer de esta nueva entrega se puede ver a Miriam intentando dar una vuelta de rosca a su carrera.

“No más actos de apertura. Solo haré funciones en donde pueda decir lo que quiero”, sentencia la protagonista. “Así no es como funciona el negocio”, le responde Susie Myerson, su peculiar representante. “Entonces cambiemos el negocio”, retruca Mrs. Maisel.

Son tan solo diez segundos de video, pero el tiempo es suficiente como para generar expectativas sobre lo que le deparará a la comediante de ahora en adelante, durante la década del 60.