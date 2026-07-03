Así fue el emotivo encuentro entre Charly García y Benicio Guyot, el hijo de Ernestina Pais

En medio del dolor que atraviesa por la muerte de su mamá, Ernestina Pais, Benicio Guyot recibió el apoyo de Charly García. El joven de 22 años usó sus redes sociales para compartir una postal de su encuentro con la leyenda del rock nacional. “Con un enorme. Gracias”, escribió sobre la imagen con un corazón rojo.

El jueves por la noche, Guyot publicó en una historia de su cuenta de Instagram dos fotos con el músico. En ambas Charly está sentado mientras el joven de 22 años posa junto a él con una sonrisa enorme. Con la postal, Guyot volvió a demostrar que atraviesa el duelo por la partida de su mamá rodeado de afecto y muestras de cariño.

El miércoles pasado, por la misma vía, Guyot —el único hijo que Pais tuvo y que llegó al mundo fruto de su amor con el fotógrafo Alejandro Guyot— se mostró conmovido por el cariño tanto de quienes seguían la carrera de la conductora como de sus amigos y colegas. “Gracias a todos una vez más por todos los mensajes preciosos. Estoy absolutamente inundado de amor. Gracias”, escribió el miércoles.

La desgarradora despedida de Benicio Guyot a su mamá

El posteo de Benicio Guyot en Instagram (Foto: Instagram @benicioguyot)

El domingo 27 de junio, un día después del accidente que terminó con la vida de Pais, Benicio Guyot escribió una carta pública para despedirla. El joven acompañó el texto con una postal familiar: él de niño, en primer plano, mira a cámara al tiempo que abraza a sus autitos de juguete mientras, atrás, una joven Ernestina sentada en un sillón mira la escena con satisfacción.

“Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, arrancó Guyot su carta.

“Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir, y vos lo hacías con toda plenitud. Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, expresó con dolor.

Ernestina Pais junto a su hijo Benicio (Foto: Redes Sociales)

También recordó su personalidad y muchas de sus cualidades como madre: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore”.

A su vez, Guyot resaltó lo difícil que es para él su repentina partida y la mediatización de su muerte. “Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”, destacó.

Ernestina Pais murió a los 54 años luego de ser arrollada por un tren cuanto intentaba cruzar las vías en su auto Instagram

“Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar. Sos fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”, cerró.

La publicación recibió miles de mensajes de cariño tanto de colegas de su mamá como de sus fieles seguidores “Qué hermosa Ernestina, tan cálida, siempre te recordaremos”; “Sos hermoso. Tu madre te amará siempre y te sonreirá cuando pienses en ella. Es realmente bello todo lo que sentís. Ese amor estará siempre, orgullosa de vos y te abrazaremos siempre. Sos digno hijo de tu mami. Besos apretaditos” y “Ella siempre va a estar con vos. Te abrazamos fuerte, Benicio. ¡Es hermoso lo que escribiste!“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.

Qué le pasó a Ernestina Pais

Desde su partida, colegas, amigos y compañeros de trabajo se volcaron a las redes para resaltar su figura y despedirla Instagram

La periodista y conductora, de 54 años, murió el pasado viernes luego de que el Honda City que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran que cruzó las vías cuando las barreras ya estaban bajas.

Desde que ocurrió el impacto, la Justicia intenta determinar por qué Ernestina Pais atravesó el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas. El accidente ocurrió a las 19.24, en el cruce ferroviario ubicado sobre la calle Sáenz Peña, en la zona de Barrancas de San Isidro.

Así quedó el auto de la actriz y conductora Ernestina Pais luego del accidente

Las cámaras de seguridad registraron que el vehículo circulaba por la calle Elcano, dobló hacia Sáenz Peña en dirección a la avenida del Libertador y cruzó las vías de forma diagonal, esquivando las barreras mientras se aproximaba la formación ferroviaria. En las imágenes también se escucha la bocina del tren segundos antes del impacto.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, compatible con el fuerte impacto que recibió el vehículo del lado del conductor.