Con un beso, Natalia Oreiro salvó a Nancy Duplaá de una incómoda situación televisiva

escuchar

Nancy Dupláa y Natalia Oreiro tienen algo en común: las dos se han enamorado de Pablo Echarri. Esta coincidencia provocó que durante muchos años los rumores de rivalidad entre ambas circularan por los medios; sin embargo, todo parece haber quedado en el pasado y ambas se han encargado en los últimos años de desmentirlo con pequeños gestos.

Este lunes por la noche, durante la entrega de los Premios Cóndor de Plata a las Series, las actrices protagonizaron un momento de hermandad cuando Oreiro interrumpió una entrevista que estaba dando Duplaá para saludarla, justo en el momento en el que le preguntaban por la supuesta crisis con Echarri .

La protagonista de La Leona estaba conversando con Socios del Espectáculo. “¿Con Pablo todo bien? ¿La pareja bien?”, quiso saber el cronista. “Todo bien”, respondió ella de manera cortante. Sin darse por vencido, el periodista volvió a insistir sobre una supuesta crisis. “ No, no estamos separados ni nada ”, aseguró Nancy, visiblemente incómoda.

En ese preciso momento, Oreiro pasó por su lado y al escuchar la conversación se metió en la nota para darle un beso a su colega. “¡Nati!”, se limitó a decir Dupláa mientras la abrazaba, demostrando la buena onda que rige entre ellas.

En el último tiempo, las dos actrices ya habían anticipado en las redes sociales que la relación entre ellas era mucho más cercana. No solo comenzaron a seguirse en Instagram, sino que empezaron a subir a sus historias viejas fotografías en las que se las veía juntas y no dudaron en dejarse comentarios.

“Sí, me lo bancaría desde lo emocional, esa fue una relación que Pablo tuvo y jamás escuché un mal comentario de él para con ella, se terminó el amor, terminó en buenos términos, y después está el quilombo que se arma después ”, explicó Dupláa hace unos años cuando le preguntaron si le molestaría que su marido trabaje con la uruguaya. En ese momento, no solo aseguró que por su parte está todo en calma con su colega, sino que además reveló que su suegra “quiere mucho” a Natalia y que no hay “nada complejo” para resolver . Sin embargo, hizo una salvedad. “Nos tendríamos que bancar muchas cosas que se dirían después, eso es un plomo”, expresó.

Oreiro y Echarri fueron una de las parejas más queridas y exitosas de finales del siglo pasado. Él era el galán del momento, con su pelo largo, su pose de chico de barrio y una prometedora carrera en cine, televisión y teatro. Ella se había convertido, a fuerza de simpatía y carisma, en la heroína de telenovelas más querida por el público. Jóvenes, lindos, inteligentes, encastraban en el imaginario de la pareja perfecta.

Echarri, Dupláa y Oreiro hace un tiempo Gerardo Viercovich

Su romance era un fenómeno mediático, a veces a pesar de ellos y otras no tanto. Pero un día el amor se terminó. Si bien luego, tanto Echarri con Nancy Dupláa y Oreiro con Ricardo Mollo, conformaron dos de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo, para muchos de los que crecieron viendo sus primeros pasos en la televisión siempre quedarán relacionados.

Oreiro y Dupláa se conocieron en los 90, cuando fueron convocadas para participar en el programa que conducía por entonces Silvina Chediek. Aquella tarde, Natalia consiguió el teléfono de Nancy y coordinó para pasarla a buscar con su auto. Compartían amigas entre las dos que les hablaban muy bien a una sobre la otra y que les aseguraban que tenían muchas cosas en común y que podrían llevarse muy bien.

Nunca llegaron a trabajar juntas. Y al tiempo de que Echarri comenzara su romance con Dupláa comenzaron los rumores sobre la mala relación entre las actrices. Muchos creyeron que el extraño suceso durante la entrega de los premios Martín Fierro en 2007, con insultos hacia Oreiro en el momento en el que recibía su premio, era una prueba sobre el resquemor que existía entre ellas. Sin embargo, cada vez que eran consultadas, las dos se encargaban de dejar en claro que no había problemas entre ellas, pero que preferían no trabajar juntas.

Dos años atrás, en una conversación con Catalina Dlugi, también Echarri daba signos de mantener un buen recuerdo de su vínculo con Oreiro y contaba que no tendría problema en trabajar con ella si se lo propusieran. “La verdad es que no existen impedimentos para que podamos trabajar juntos. Somos todos más adultos de lo que éramos unos años atrás. Pero, en la era de las fake news, tenés que barajar ahí una marea que tenés que sopesarla con los beneficios que te puede llegar a traer. Siempre hay que sopesar. Dios dirá. Si a alguno se le ocurre algo y el contenido está bueno, habrá que pensarlo”, valoraba el actor.

LA NACION