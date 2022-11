Florencia Peña habló de los nervios por los preparativos para su casamiento y se metió en la polémica de Guillermo Francella por El encargado

escuchar

A menos de una semana de su casamiento con Ramiro Ponce de León, Florencia Peña se sinceró: luego de explicar la movida que significa realizar el civil en Salta (provincia de la que es oriundo su pareja), aseguró que está nerviosa por la logística y que, a diferencia de lo que pueda parecer, no es nada “relajada”. Además, la conductora y actriz dio su opinión sobre la polémica que protagonizó su compañero de Casados con Hijos, Guillermo Francella, con los encargados de edificios por su nueva serie y se lamentó por la falta de ficciones en la televisión abierta.

Peña dará el sí en dos ceremonias bien diferentes. La primera será el 19 de noviembre en Cafayate, Salta; el viernes 25, en tanto, ofrecerá una gran fiesta con amigos en Buenos Aires. “¿Cómo viene el gran festejo?”, le preguntó Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el espectáculo, en un corte de LPA, su programa de América TV. “Estoy alucinada”, respondió luego de un largo suspiro. De inmediato, explicó que los preparativos la tienen algo nerviosa. “Lo que más ansiosa me tiene ansiosa con Salta es la logística de llevar tanta gente”, se sinceró. “Si sale bien ese casamiento me voy a poner una productora”, bromeó luego .

Florencia Peña probando vestido de novia en atelier FOTO: Matías Salgado

Tras contar que en el norte se van a casar por civil, confirmó que lo que luego van a hacer en Buenos Aires va a ser un “fiestón”. “Va a ser con mis amigos, por ahí, más de mi medio que no van a ir allá porque es más privado, con mi familia y mis amigos más íntimos”, contó.

Con la libreta de familia bajo el brazo, Peña arrancará la tan esperada temporada de Casados con hijos en el teatro. “Ya después de eso se viene Casados. No llego nunca a relajarme, pero seguramente lo voy a pasar bomba”, confió, y explicó que falta cada vez menos y que el elenco, que incluye a Francella, a Luisana y Darío Lopilato, a Marcelo de Bellis y a Jorgelina Aruzzi, ya se encuentra ensayando.

TV vs. Streaming

Consultada sobre la polémica que protagonizó Francella por El encargado, la serie de Star+ que protagoniza y que motivó a los encargados de edificios a repudiar la caracterización del actor, Peña fue contundente. “ Él se divierte”, disparó. “Él no está acostumbrado a las polémicas” , agregó, y aseguró que cuando aparece en una ficción un policía corrupto no quiere decir que todos los policías sean deshonestos.

Florencia Peña en Casados con Hijos Soledad Aznarez - Archivo

Por último, Guatti le habló del reclamo de varios actores por la ausencia de ficción en la televisión abierta. “ Yo creo que se corrió el foco. Ya la tele abierta no nos da la posibilidad de hacer ficción. Pero si nos la está dando las plataformas. Bienvenida la posibilidad de hacer ficción en las plataformas. Ojalá haya más de las que hay. Creo que deberían haber más, pero se están haciendo muchas ”, analizó.

Un amor que sobrevivió a la distancia y al poliamor

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León se conocieron en una fiesta en 2013, se enamoraron y durante cinco años él vivió en su Salta natal, donde tiene su estudio de abogacía, mientras la actriz estaba en Buenos Aires e iba y venía, siempre y cuando su trabajo y sus hijos, Juan y Tomás, se lo permitían. En 2017 nació Felipe y la pareja decidió que era tiempo de convivir, por lo cual él se mudó a la casa de ella. A casi diez años de ese primer encuentro, la boda es la frutilla de este amor que sobrevivió a la distancia y al poliamor.

La primera vez que se vieron fue en el casamiento de una amiga de la actriz en 2013. Ella fue con la idea de bailar, comer rico y pasar una buena velada. En un momento de la noche, Ramiro Ponce de León se acercó y le ofreció un daikiri de frutilla que ella aceptó. Charlaron un rato y él se fue a buscar la bebida, pero nunca volvió. La actriz, entonces, tomó la iniciativa y fue a buscarlo, trago en mano.

Florencia Peña junto a su novio, Ramiro Ponce de León Instagram

“ Se acercó, me preguntó si quería un daikiri, y no volvió más. A lo cual pensé que si quiero la luna me la bajo yo. Fui a buscarlo, le llevé un trago y entendí que es su parte salteña: es lento. Me ninguneó y funcionó ”, contó alguna vez Peña en Cortá por Lozano.

La primera cita casi se frustra porque uno de sus hijos estaba con fiebre, pero ella lo invitó a su casa, conversaron durante cuatro horas y Cupido los flechó. “No nos separamos más. Bueno, es una manera de decir, porque durante más de cinco años vivimos separados, yendo y viniendo, hasta que llegó Felipe y Rama ya se quedó en casa. Cuando lo conocí, no quería ni casarse, ni ser padre, ni formar una familia”, confesó ella en Flor de equipo, el programa que condujo hasta marzo de este año en Telefe. En 2017, cuando nació Felipe, se terminó de ensamblar la familia con Juan y Tomás, los hijos que ella tuvo con su anterior pareja, Mariano Otero.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León posaron desnudos frente a la cámara en la previa del día de los enamorados Instagram @flor_de_p

LA NACION