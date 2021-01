Dustin Diamond, actor de Salvados por la campana, confirmó que tiene cáncer Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 11:38

Luego de que trascendiera que Dustin Diamond estaba hospitalizado y a la espera de unos resultados, medios internacionales confirman que tiene cáncer en un avanzado estadio. El actor de Salvados por la campana había ingresado a un centro médico porque sentía dolor en todo su cuerpo.

Su representante reveló a TMZ que, luego de realizarle una serie de pruebas y estudios, los médicos dieron con un diagnóstico y decidieron iniciar un tratamiento de quimioterapia. Además dijo que, si bien es un tema serio, aún no saben cuán grave es.

La confirmación del diagnostico también fue dada en la cuenta oficial de Facebook del actor de 44 años. "En este momento podemos confirmar que Dustin tiene cáncer. Dustin revelará más información una vez que esté disponible y se haga un plan para avanzar". El comunicado incluye una dirección donde los fans pueden mandar cartas con sus buenos deseos.

"Fue a hacerse unos estudios. Él no se ha estado sintiendo bien. Está en un hospital en Florida. Le deseamos una pronta recuperación", dijo el representante y agregó que el actor, quien también sufre de herpes zóster, se está sometiendo a su primera ronda de quimioterapia para combatir la enfermedad.

Según The Sun, Dan Block, amigo íntimo de Dustin, contó que el actor tenía un 'bulto enorme' en el cuello, pero que por miedo no quería ir al hospital. "Dustin tiene cáncer, no sabemos qué tipo o cuán avanzado está. Nos enteraremos mañana. Al momento no sabemos cuán malo es ni si ha avanzado", dijo al citado medio.

Diamond interpretó a Samuel 'Screech' Powers en las primeras temporadas de Salvados por la campana. También fue parte de las siete temporadas del spin off de Salvados por la campana: la nueva clase. Más allá de ser uno de los protagonistas de la serie, fue el único miembro original que no repitió papel en la reboot de NBC. Recién en el octavo episodio explicaron su ausencia ("Screech tiene mucha suerte de que él y Kevin puedan vivir en la Estación Espacial Internacional, así que no tiene que lidiar con todo esto", dijo el personaje de Mario Lopez, A.C. Slater). Su última aparición fue en Catching Up, un corto que se lanzó en febrero de 2020.

En los últimos años el actor venía atravesando momentos turbulentos. De hecho, en 2016 pasó un tiempo en la cárcel tras violar la probation que se le había impuesto por portación de armas y conducta inapropiada en la vía pública.

Conforme a los criterios de Más información