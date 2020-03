La actriz le contó a sus seguidores cómo hizo para festejar su cumpleaños en medio de la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram

El domingo, Florencia Bertott i cumplió sus 37 años , y se vio afectada por el contexto de pandemia de coronavirus , ya que tenía planeado un festejo con familiares y amigos y tuvo que reducir los invitados significativamente. A través de sus historias de Instagram le contó a sus seguidores cómo celebró su cumpleaños , y reveló que luego de la suspensión de clases, tomó la decisión de hacer cuarentena voluntaria con su familia.

"Mis 37. En familia. Muy Poquitos. Un festejo diferente y especial. Siempre agradecida. Pidiendo que todo se ordene y poniendo cada uno su granito de arena. ¡Gracias por todos los mensajes y tanto cariño! ¡Besos y luz para todos!", escribió en un posteo, junto a una foto donde posa sonriente con su torta de cumpleaños.

En sus stories abordó el tema con mayor profundidad: "El día antes de mi cumpleaños estaba en crisis porque no sabía que hacer, si suspender o no suspender, que venga mi mamá; que mejor no; que si venían o no mis amigas, pero bueno, decidí que sea con los que estamos en casa y fue un cumple muy lindo".

La actriz le mostró a sus seguidores qué está haciendo durante la cuarentena junto a sus hijos

Finalmente, envió un mensaje optimista a todos sus seguidores y contó que hará durante la cuarentena: " ¡Que no decaiga el ánimo! Acá estamos todos en casa, 'autocuarentenados', lo más que podamos: por nosotros, por los otros, con nuestros chicos adentro, haciendo todo lo mejor que se pueda. Yo soy loca de las listas, así que ya hice listas de todas las cosas que voy a hacer este tiempo que voy a estar dentro de mi casa, como ordenar los placares y las alacenas, y hoy voy a pintar la pared de mi cocina".