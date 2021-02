Coronavirus: Carmen Barbieri continúa mejorando, pero mantiene la sedación

La salud Carmen Barbieri continúa mejorando. A más de una semana de que la actriz haya tenido que ser inducida a coma farmacológico tras contagiarse de covid, su estado es favorable y poco a poco están intentando bajarle la sedación para que despierte.

Según le confiaron allegados a LA NACION, la nota positiva del día es que hoy ya no tiene fiebre, lo que resulta un buen indicio y trae algo de tranquilidad entre sus seres queridos.

“La van despertando de a poco, el tema es que por ahí se pone muy nerviosa y le baja la oxigenación, y cuando eso pasa tienen que volver a aumentarle un poco la sedación”, le comentaron a este medio desde su entorno. “Pero va avanzando bien”, agregaron.

La actriz ingresó el pasado 20 de enero a la Clínica Zabala tras contagiarse de coronavirus. Su cuadro se complicó y a la semana de ser internada tuvieron que trasladarla a terapia intensiva. A través de un chat grupal entre familiares y amigos íntimos, su hijo Federico Bal informa diariamente el parte médico de su madre.

Hace unos días Sandra Domínguez, íntima amiga de la artista, contó que durante los primeros días de internación tuvo una inesperada vivencia espiritual: “Yo ya lo puedo decir, porque seguro ella lo va a contar cuando salga. Me dijo que se le presentó la Virgen de Guadalupe cuando estaba en terapia intensiva”.

La semana pasada, el hijo de Barbieri habló con Marcelo Polino en Flor de equipo (Telefe) y manifestó que a Barbieri “la están cuidando mucho” y por eso “cada día tenemos mejores noticias”. “Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que a mí más me duele: no poder estar cerca de mamá y darle un abrazo, porque toda esa ala de la clínica está cerrada al público, pero entiendo que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”, explicó Bal.

