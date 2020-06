"Lo que hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez no me parece nada de buen gusto", criticó Ernesto Tenembaum Fuente: Archivo

25 de junio de 2020 • 12:35

Ernesto Tenembaum se refirió al brote de contagios de coronavirus Covid-19 dentro del staff del programa El precio justo (Telefé), donde contrajeron la enfermedad al menos 15 personas, y criticó en duros términos la actitud de los conductores del noticiero de ese canal, Cristina Pérez y Rodolfo Barili, al mostrar en vivo los resultados del hisopado para saber si tenían SARS-CoV-2. "Me parece realmente lamentable", dijo Tenembaum.

Luego de comentar los positivos por Covid-19 de Miguel Ángel Cherutti y Belén Francese, tras participar del programa conducido por Lizy Tagliani , el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) sostuvo: "Eso demuestra cómo funciona el foco; si hacés un programa con cuatro invitados por ahí no contagiás, en cambio si hacés uno con 60... Eso merece una reflexión, no quiero cargar sobre eso, pero fue una barbaridad".

En ese contexto, contó que una columnista de su programa de radio, Tamara Tenenbaum , también debió realizarse el hisopado para saber si tenía coronavirus, ya que había participado en el programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano, donde resultó contagiado de Covid-19 un camarógrafo .

Sin embargo, dijo que el resultado de Tamara iba a estar disponible el viernes, que iban a conversar con ella sobre el tema pero que no lo iban a dar en vivo porque "merece algo de seriedad".

"En vivo lo hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y no me parece nada de buen gusto, me parece que es buscar el rating; me parece una cosa realmente lamentable, son cosas que se les ocurren a los cráneos de la televisión", cuestionó, y agregó: "Son cráneos porque el noticiero de Telefé no deja de batir récords, y ha reemplazado al noticiero histórico de Canal 13, pero me parece que eso es demasiado".

Hace unos días, el periodista también había criticado a Lizy Tagliani y a la producción de su programa . "No vale de nada decir 'quedate en casa' cuando hacés un programa donde hay setenta tipos en el estudio haciendo aire, es increíble", afirmó.