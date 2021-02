Coronavirus: Luis Brandoni se encuentra estable, pero permanece internado

Un día después de ser internado por precaución tras confirmarse su contagio de coronavirus, Luis Brandoni permanece bajo observación en el Sanatorio Anchorena. El actor había dicho ayer que tenía la esperanza de recibir el alta hoy, pero, si bien su cuadro no se agravó en las últimas 24 horas, los controles médicos y la medicación que le fue administrada impidieron que abandonara el hospital, según informó a LA NACION el empresario teatral Carlos Rottemberg.

Asimismo, el productor de la obra El acompañamiento, de Carlos Gorostiza, remarcó con optimismo que su protagonista, de 80 años, fue trasladado a una habitación común tras pasar la noche en terapia intermedia. Rottemberg fue quien anunció la suspensión temporaria de la obra luego de que se conociera el resultado del hisopado que le realizaron al actor. “Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19. Se suspende momentáneamente la temporada teatral de El acompañamiento hasta nuevo aviso”, escribió en Twitter.

“El acompañamiento” sin funciones por esta semana.

El actor Luis Brandoni se encuentra en observación médica a los efectos de controlar algunos síntomas de malestar físico, aún en estudio.



Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas. — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) February 16, 2021

Por su parte, Brandoni expresó ayer en diálogo con Fabián Doman, por radio La Red, que se sentía bien y que no había tenido ningún síntoma de Covid-19 y explicó el motivo que lo condujo a realizase el diagnóstico.

“Yo estuve haciendo teatro hasta el domingo a la noche con una inmejorable condición física. No sé qué es lo que pasó, pero pasó. No sospeché nunca porque no tenía síntomas –relató el actor–. Estaba rodeado por personas que tuvieron Covid, entonces vinieron a verme a casa para hisoparme y me internaron. Se pusieron de acuerdo en mi familia para contenerme porque yo quería seguir trabajando”, cerró.

Luis Brandoni, junto a Hernán Lombardi, en la marcha del 17A del año pasado Archivo (Twitter)

LA NACION