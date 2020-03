Coronavirus: Ricky Montaner y Stefi Roitman, en una cuarentena a todo ritmo

View this post on Instagram

Hoy quedarnos en casa nos genera ansiedad, incomodidad, impotencia... el mundo entero está frenado. No queremos entrar en paranoia pero nos mantenemos asustados. ¿Nos sentimos encerrados? El virus nos obliga a quedarnos un poco quietos... ¿Pero cuántas veces hemos deseado quedarnos en casa sin movernos? Me da a pensar... solo creo que debemos tomar este momento que no deseamos para nada, para mirar hacia adentro, ser responsables, solidarios, conscientes. Todo está más complicado pero podemos hacer que mejore si nos ayudamos entre todos y cada uno hace lo que TIENE que hacer hoy. (A todo pongámosle sonrisas también. Nunca están de más.) #YoMeQuedoEnCasa #StayHome