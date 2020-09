El mensaje de Cris Morena para recordar a su hija, Romina Yan: "Te amo tanto"

A 10 años de la muerte de su hija, Cris Morena le dedicó unas palabras en las redes sociales Fuente: Archivo

Hace 10 años, Cris Morena y Gustavo Yankelevich recibían la noticia más dura de sus vidas: Romina Yan, su hija, había muerto, luego de descompensarse mientras se encontraba haciendo ejercicio en un gimnasio. Con motivo de ese triste aniversario, los padres de la actriz usaron las redes sociales para expresarse y recordarla.

"Ro, tu corazón late eternamente junto a nuestros corazones VIVE RO. Te amo tanto, hija", escribió la productora en su cuenta de Instagram, junto a un breve clip con fotos conmemorativas.

Mientras que su padre, junto a una foto retro que compartió en su cuenta de Instagram, expresó: "Querida Ro, siempre fuiste y seguirás siendo mi referente. Me enseñaste lo más importante: el camino de la vida. Te amo".

La actriz, que murió el 28 de septiembre de 2010, había nacido el 5 de septiembre de 1974. En esa fecha, el productor también le dedicó unas palabras: "Querida Romina, te amo. Hace 46 años fue uno de los días más felices de mi vida".

Romina murió a los 36 años, estaba casada con Darío Giordano, tenía tres hijos: Franco, Valentín y Azul, y una prometedora carrera como comediante.

Los mensajes de despedida

"Yo creo que unos días antes, Romina se despidió, claramente se despidió", contó su mamá, Cris Morena, hace unos años. "Yo terminaba Casi Ángeles casi siempre para mediados de septiembre y Romina, una semana antes, me dice: 'Mamá, necesito que te lleves a los chicos'". Cansada por la vorágine del fin de temporada, Cris al principio se negó. "Yo le dije: 'Ro, no me puedo llevar a los chicos porque estoy terminando el teatro'. Y me dijo: 'Mamá, necesito que te los lleves'". Mientras Cris se iba con los nenes, su hija le dijo unas palabras que logró entender unos días después. "Me voy de su casa, hago marcha atrás, me frena, me mira fijo y me dice: '¡Cuidá a mis hijos!'", reveló la productora sobre las señales que ya en ese entonces le dejaba sin que nadie lo notara. "El día anterior a su muerte me mandó el círculo del infinito, porque ella pintaba mandalas. Ella nunca mandaba mails, no mandaba esas cosas".

Algo con lo que coincide su padre, quien en una entrevista con LA NACION aseguraba: "A partir del primer sueño que tuve me di cuenta que no la había perdido, que Romina estaba en otro plano, en otra dimensión, que la vida es eterna y que nos vamos a encontrar cuando llegue el momento. Así que eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad.

Hace dos años, Cris pudo celebrar el legado de Romina en un Gran Rex lleno de gente, donde cantaron los temas que ella interpretaba en Chiquititas y muchos de sus compañeros de trabajo destacaron su calidez humana. Además, los tres hijos de la actriz también fueron parte de este sentido homenaje que más tarde se convirtió en disco.

