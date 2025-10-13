Dai Fernández: de la actividad para “pagar el alquiler” que desempeñó en pandemia al casting que le cambió la vida

Este fin de semana, Nico Vázquez reconoció públicamente que hay algo entre él y Dai Fernández y, de alguna manera, terminó con la serie de especulaciones que tomaron tanta fuerza días atrás. Divorciado de Gimena Accardi, de quien se separó hace dos meses después de 18 años juntos, mucho se dijo sobre los motivos de la ruptura. Todo apuntaba a una infidelidad de ella, pero con las declaraciones del actor quizá haya otra versión de los hechos.

“Lo nuestro no tiene título, empezó hace unos días”, confirmó el actor de Rocky en diálogo con Infama, por América. Dai, por su parte, fue más cautelosa: “No hay nada que blanquear, no hay nada que confirmar por ahora”. Y la dejó picando.

Dai Fernández y Nico Vázquez

¿Quién es esa chica?

Pero, ¿quién es Dai Fernández? Se llama Daiana Fernández aunque todos la conocen como Dai. Tiene 37 años y es actriz, bailarina y cantante. Una artista integral que se formó desde muy chica. De perfil bajo, hace varios años que trabaja en el medio y participó de algunos espectáculos, entre ellos Fuerza Bruta, Aladdin y Peter Pan. Y también en producciones infantiles para Disney, como Disney Junior, Entrelazados y Club 57. Sin embargo, no siempre se ganó la vida como artista.

En pandemia, cuando escaseaban las oportunidades en teatro y televisión, Dai trabajó como agente inmobiliaria. “No había nada en lo artístico y eso me bajoneó mucho. Fue duro, la verdad. Pero había que comer y pagar el alquiler. Un día estaba en una guardia de la inmobiliaria y me llamó Mariano Demaría, porque estaban haciendo un casting para Tootsie”, reveló. Y su historia cambió para siempre.

Nico Vázquez con Dai Fernández y Julieta Nair Calvo

Conoció a Nico Vázquez en 2023, mientras hacían Tootsie en el Lola Membrives, en el mismo teatro en el que actualmente protagonizan Rocky. Dai reemplazó a Julieta Nahir Calvo cuando la actriz decidió dar un paso al costado para dedicarse a su familia. Fue tanta la química que tuvieron Nico y Dai que el actor la eligió para que interpretara el rol de Adrian, la pareja de Rocky Balboa. Aunque, en realidad, Mariano Demaría, director de Tootsie y de Rocky, le dio la primera oportunidad cuando la convocó para un casting cerrado y la eligió como ensamble y reemplazo de Julieta Nahir Calvo. Demaría ya la conocía de otros trabajos compartidos y vio que su perfil encajaba perfectamente para la nueva producción. No se equivocó.

Dicen que cuando Nico Vázquez la conoció vaticinó: “Alguna vez quiero protagonizar algo con vos”. Y ella le respondió: “Eso no va a ser posible porque no soy famosa ni tengo un montón de seguidores”. Y era verdad porque su perfil era otro. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Nico y Dai como Rocky y Adrian Vanesa Bafaro Prensa

Otra historia de amor

En ese entonces, Dai estaba en pareja con otro actor y bailarín, Gonzalo Gerber. Estuvieron juntos siete años y convivían, pero se separaron hace unos meses, coincidiendo con el distanciamiento de Vázquez y Accardi. Según declaraciones suyas, el motivo de la separación de Gonzalo fue el desgaste de la pareja. “Nos queremos mucho, estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”, dijo hace un par de meses. Y negó ser la tercera en discordia cuando la involucraron en la separación de su compañero de elenco: “No hay nada que aclarar. En lo personal estoy muy bien, tranquila y concentrada en mi trabajo”, aclaraba.

La historia de amor

Desde el primer minuto hubo química entre Nico y Dai y con el tiempo se hicieron grandes amigos. Cuando el actor se separó, Yanina Latorre contó en LAM, por América: Nico me dijo que en este momento la persona que está más cerca de él casi como hermana y como mejor amiga es Dai. Dice que es por cercanía, que por eso hay tantas fotos de ellos juntos y que por eso fue a los Martín Fierro. Es su contención, es la que lo escucha, la que lo consuela, la que le hace compañía y la que lo banca”.

El año pasado, Vázquez y Fernández viajaron juntos a Filadelfia, Estados Unidos, para grabar escenas que ahora se ven en la obra de teatro y son las mismas locaciones que usó Sylvester Stallone para la película Rocky. Viajaron junto a Mariano Demaría, codirector de la obra, y Damián Armocida, productor ejecutivo. “Es muy loco lo que sucedió. Dai era la cover de Julieta Nair Calvo, era parte del ensamble de Tootsie. Cuando empecé a soñar con este proyecto la elegí a ella porque es una actriz espectacular y hacía rato que tenía ganas de trabajar y protagonizar una historia con ella. Casualidades de la vida, cuando Julieta quedó embarazada, Dai la reemplazó. Fue muy loco que la vida misma nos haya dado la posibilidad de haber podido trabajar juntos antes de hacer Rocky. Llegado el momento lo hablé con Mariano Demaría, quien dirige conmigo la nueva obra, y con Gustavo Yankelevich, el productor, y la decisión de sumarla fue unánime. Con Dai Fernández tenemos química en el escenario”, le contó Nico Vázquez a LA NACION.

Hace algunas semanas, el actor publicó en sus redes fotos de un viaje a Mar del Plata con parte del elenco de la obra. Y claro, entre ellos estaba Dai. “Un regalo estar todos juntos en este paraíso en Mardel. Seguimos festejando el éxito que estamos viviendo, y no hablo solo del éxito de trabajar a sala llena con un espectáculo increíble, sino del éxito más profundo: el de habernos encontrado como equipo. El de querernos, mirarnos, acompañarnos y disfrutar este viaje juntos. Agradezco a cada uno de ustedes y a todo lo que nos va sucediendo. Vamos por más, siempre con el corazón”, escribió en sus redes.