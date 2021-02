Dalma Maradona contrajo Covid-19: “Estoy aislada con mi marido y mi hija”

Este lunes al mediodía, a través de una charla telefónica con sus flamantes compañeros de trabajo de Radio Metro, Dalma Maradona confirmó que tiene coronavirus. “Estoy aislada con mi marido y mi hija”, dijo la actriz durante la emisión de Un día perfecto.

Según relató la hija del Diez, el martes de la semana pasada comenzó a estornudar mucho y a sentir algunos síntomas de resfrío, razón por la cual llamó a su médico, que le indicó aislarse. “Nunca sentí ningún tipo de dolor, pero empecé a estornudar un montón y me pregunté ‘¿qué onda?’. Me dijeron que para hisoparme tenía que esperar cinco días, y cuando me lo hice me dio positivo”, contó.

“Me siento bien ahora. Tengo la voz un poco rara, como resfriada, pero es lo único. El viernes ya nos dan el alta”, afirmó Dalma, que le aseguró a Nicolas Cayetano, Gabriel Schultz y Cayetina que el lunes 22 estará junto a ellos en el programa. “A partir de los diez días supuestamente dejás de contagiar”, indicó.

Si bien la actriz no había ido a la radio ni miércoles, ni jueves, ni viernes, sus compañeros también se hisoparon para estar tranquilos, y todos obtuvieron resultado negativo. “Eso me dio mucha culpa”, les dijo sobre la posibilidad de haber contagiado a alguien.

Los días en cuarentena

“Está complicado, más que nada por mi marido”, contó entre risas haciendo alusión a la convivencia. “Si bien nosotros no nos sentimos mal como para estar todo el tiempo tirados, hay algo que te modifica. Pobre Roma, está viviendo con dos zombies”, agregó haciendo alusión a su hija.

Para Dalma, el bienestar de la pequeña de casi dos años fue lo que más la preocupó estos días. “Tenía pánico por Roma, porque si bien a los nenes no les pasa nada, no sé... Está durmiendo la siesta y voy a controlar si está todo bien. Por suerte anda bárbaro y se porta espectacular”, confió.

“Estamos los dos pendientes de ella a otro nivel, medio paranoicos, porque al no saber que puede pasar estamos encima de la nena”, explicó. “A ella no la hisoparon, yo pregunté y me dijeron que no, que si la mamá y el papá daban positivo no hacía falta”.

LA NACION