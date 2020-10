Dalma Maradona: "Hay cosas de mi papá y de mi mamá que no quisiera repetir"

Dalma y Diego Maradona en 2012. Este viernes el astro cumplirá 60 años y los pasará aislado por haber estado en contacto con alguien que dio positivo de Covid-19 Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Gómez

Diego Maradona cumple este viernes 60 años y lo pasará asilado, a la espera de realizarse un hisopado por haber estado en contacto estrecho con una persona que dio positivo del test de Covid-19. Dalma Maradona se mostró preocupada en Los ángeles de la mañana, el programa de eltrece: "Es una persona de riesgo. No sé todavía qué vamos a hacer mañana. Él quiere ver a sus nietos. Ya se hisopó una vez porque hicieron un partido amistoso y abrazó a un chico que después dio positivo de Covid".

La actriz contó que tiene una relación fluida con su papá: "Hablo y lo visito, pero no lo publico en las redes y no se enteran. Escucho muchas cosas que se dicen pero no son ciertas. Por ejemplo, nunca nos echó ni a mi hermana ni a mí". También se refirió a Charly, un exempleado de Diego acusado de robo. "Yo sabía que tenía pedido de captura y seguía trabajando, y lo dije pero no me dieron bola. Más no puedo hacer. Como hija me harta que se digan tantas cosas. Sé que toda la vida voy a ser la hija de Maradona, también cuando él ya no esté. Al principio tenía la necesidad de aclarar y después me cansé".

Emocionada, Dalma reflexionó sobre el cumpleaños de su papá. "Muchas veces pensé que podría no cumplir más años y no es una manera de decir sino que fue literal. Porque muchas veces no sabíamos si se moría o no y había que esperar. Hoy veo a mis padres y elijo qué quiero para mi familia: hay cosas de mi papá que no quisiera repetir pero de mi mamá también. A todos nos pasa, me imagino. Quiero para mi hija el tipo de padre que elegí para ella y siento que elegí bien".

¿Qué hay de cierto en las peleas de Diego con sus hijas? "El amor de padre e hija está y no sé si pasa por el perdón pero la vida sigue. Hay cosas que no me gustaron, que no perdoné pero siempre voy a estar si me necesita. Él y mi mamá me enseñaron a ser así. Hay cosas que me duelen y se las digo a él. Es impulsivo y se le suelta la cadena. No sé por qué lo hace, ni yo tengo resuelto ese tema tampoco. Pero no me quedo enroscada porque sé que dice algo y después ni lo registra. Es lo que hay y no vamos a cambiar ni él ni yo. Muchas veces me quejé porque no me puedo comunicar con mi papá y decirlo públicamente es la única forma de resolverlo. Cansa, pero si sirve para eso, con mi hermana seremos las quilomberas. Y sí, a mí también me aburre tener que ir a la tele para decir que no me puedo comunicar con mi papá. Ya pensamos todo con mi hermana. Sé que no le da bola al celular porque lo veía cuando vivía con él y hasta pedía que le llamaras a alguien. Y sé que si me bloquea no es él porque no sabe bloquear. Es real que no maneja el celular y no le interesa. Después me reclama que no lo llamo o que desaparecí y ni enterado estaba de que me habían bloqueado".

Dalma contó que Diego está muy "baboso" con su hija Roma. "Él hace videollamadas y charlan entre ellos. Bueno, la que habla es ella y él escucha y se emociona. Un día se puso a llorar y mi hija no entendía nada. Se aman. Mi papá le regaló un muñeco disfrazado de conejo que ella ama y lleva a todos lados".

También habló de sus vivencias con un papá tan famoso: "No hay un lugar en el mundo en el que no pueda estar tranquilo y lo viví acompañándolo. No tiene memoria de que su vida no haya sido así. Cuando éramos chicas la gente se acercaba y él decía que estaba con sus hijas e insistían. Yo terminaba pidiendo que se sacara la foto así se iban".

Finalmente, habló sobre la serie de Maradona que está por estrenar Amazon Prime Video. "La verdad es que no queremos aparecer de la manera que nos muestran porque no es la verdad. No quisieron poner nombres ficticios pero sí inventaron cosas que nunca sucedieron. Mi mamá está mandando cartas documento a México pero no la reciben; está haciendo todo lo legalmente posible para que la serie no se estrene. No es verdad que mi papá firmó un contrato con los famosos once puntos en los que detallaba algunos hechos. Escribieron el guion en base a relatos de Ferro Viera. Hace un tiempo mis padres hablaron sobre el tema y no es verdad que terminaron a los gritos. En esa charla mi papá se enteró que había muchas cosas de las que no estaba informado".

