Dalma Maradona volvió al ataque contra Matías Morla: "¡Aparecé vos, cobarde!"

Dalma Maradona volvió al ataque contra Matías Morla: "¡Aparecé vos, cobarte!"

A casi dos semanas de la muerte de Diego Maradona, la guerra entre su hija Dalma y el exabogado del astro del fútbol, Matías Morla, está oficialmente declarada. Luego de una serie de idas y vueltas entre ambos, después de que el letrado le enviara un audio a Gianinna y su hermana saliera a defenderla, la hija del Diez volvió al ataque.

"¡Matías Morla, tu justicia será social! Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan", escribió en una serie de historias de Instagram apuntando también contra sus tías, quienes salieron a defender al abogado. "Todos saben cómo fueron las cosas. ¡Aparecé vos, cobarde! ¡Atendeme el teléfono! Nunca voy a parar", agregó.

Según las palabras de Dalma, Morla estaría en contacto con los medios como parte de una estrategia. "Me llaman amigos periodistas para contarme que Matías está como loco reenviando audios viejos... Si tan amigo decís que sos, dejá de exponerlo", disparó furiosa. "Nada te va a dejar bien parado... La única gente que te defiende es de tu condición".

Dalma Maradona volvió al ataque contra Matías Morla con una serie de picantes mensajes Crédito: Instagram

Morla, Giannina y Dalma

"Nunca voy a olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", le había dicho Morla a Gianinna en un audio quejándose porque no pudo ir al velatorio y al cementerio del astro del fútbol.

Este mensaje, que se difundió en los medios, llevó a Dalma a pronunciarse públicamente al respecto a través de sus redes sociales. "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'. Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente", expresó.

"Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí, cara a cara. Ojalá que se haga Justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social", agregó la actriz. "A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último, agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino. Te ahorré un disgusto", culminó con furia.

Contra Rial. En los últimos días, Dalma también explotó contra Jorge Rial, quien difundió un audio de Diego en donde explicaba la razón por la cual no fue a su casamiento. "Un aplauso para Jorge Rial poniendo audios viejos ¡solo con el fin de lastimarme!", escribió la joven en su cuenta de Twitter. "Nada me lastima más que la partida de mi viejo, así que sigan operando como quieran, (...) violentos, no les tengo miedo ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! ¡Nunca lo filmé ni le publiqué un audio!", concluyó en su mensaje.

