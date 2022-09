Damián Betular: Bake Off como semillero, el apoyo de los amigos y todos los secretos de su nueva patisserie

Damián Betular abrió el lunes pasado su pâtisserie en Villa Devoto y de inmediato se convirtió en un éxito rotundo. Con el aval del público, que lo convirtió en el jurado más querido de los programas insignia de T elefe durante la pandemia -MasterChef Celebrity y de Bake Off-, el local del reconocido pastelero logró vender los primeros tres días toda su producción.

Sentado en un rincón del cálido negocio y siempre con una sonrisa, el exchef de pastelería ejecutivo de Duhau Pâtisserie recibió a Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos en el Espectáculo, y habló de todo: el sueño cumplido, como fue trabajar durante la pandemia, el cariño del público, su producto más vendido y el caso de la exparticipante de Bake Off que se convirtió en su jefa de pasteleros.

“Se cumplió el sueño después de tantos años”, arrancó Betular el diálogo con Florencia de la V. “No puedo creer. Fue largo, fue duro el proceso, pero acá estamos”, agregó. “Pasó una pandemia en el medio, los varieté del dólar, pero bueno, acá estamos”, señaló. Luego, explicó que hace mucho que no vuelve a su pueblo [Dolores, en la provincia de Buenos Aires] pero que sus padres lo visitan seguido. “ Para mí es un sueño venir del interior, empezar a trabajar. Parece un poco cliché pero es la realidad. La gastronomía es muy dura ”, contó luego.

Betular compartió con Intrusos que este año cumple 40 -”Es el momento de empezar a disfrutar y cosechar estos 20 años que he trabajado junto a un montón de gente que me sigue acompañando”, expresó- y que para él es un sueño festejarlo así. De inmediato, y mientras revelaba algunos aspectos de su nuevo negocio, reconoció que le dio empleo a 55 personas y que una de ellas es una exparticipante de la primera temporada de Bake Off Argentina.

Luego de enumerar todos los especialistas que hacen las delicias de su local, reveló que Julia Debicki, semifinalista de la primera edición del reality de Telefe, es su jefa de pastelería: “Un día me dijo ´yo un día voy a trabajar con vos y voy a ser tu jefa de pastelería´, así que acá está conmigo y junto a un montón de gente, dándole batalla, haciendo macarons para no tener tanto sold out”. Contento y muy sonriente, Betular confesó que debió cerrar una hora antes todos los días desde que abrió por quedarse sin productos para vender. “Es increíble la cantidad de gente que está viniendo”.

La nueva pastelería de Betular está ubicada en Villa Devoto (Foto: Instagram @betular.patisserie)

“Hay un grupo grande de amigos que apoyó esto y me viene insistiendo hace muchos años, pero yo sentía que no tenía la madurez como para poder tener esto en mis hombros. Hasta que en un momento dije ´es ahora o nunca´”, explicó sobre el empujón que lo llevó a iniciar el proyecto, momento que se dio hace cuatro años cuando empezó con la idea de levantar su propio local.

En relación a su paso por MasterChef, el pastelero explicó que el programa lo ayudó a ser más extrovertido y que tanto a Donato De Santis y Germán Martitegui como a Santiago del Moro los considera familia. Además, Betular explicó que haber participado de tantos programas durante la pandemia lo acercó mucho al público: “ Le hicimos mucha compañía a la gente, me lo sigue diciendo y a veces me emociono un montón ”, aseguró.

Así es por dentro el nuevo local de Damián Betular

Ese cariño de la gente hoy, con su negocio propio, Betular lo ve y lo siente todos los días. “Yo me mudé a Devoto, vengo caminando, son diez cuadras y tardo una hora en llegar al local porque entre que me cruzo con las chicas de la plaza que hacen gimnasia -creo que tengo una foto de todos los días con las mismas-, los runners, los locales gastronómicos, la policía…”, enumeró el pastelero entre risas.

Consultado en relación a en qué horario la gente lo puede encontrar en la pastelería, Betular reveló que llega a las 5.30 de la mañana y se va a última hora: 21, 21.30 y que los que se toman temprano el tren San Martín le tocan la vidriera a la mañana para saludarlo. Además, confió que la vedette de la pâtisserie son sus ya famosos macarons, que la apertura del local es un regalo para sus padres, que su mamá ahora en su tienda del pueblo vende más y que su trabajo es todo satisfacción porque ama lo que hace.