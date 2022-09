Graciela Alfano permanece internada tras ser sometida a una operación

Graciela Alfano se encuentra internada en el Hospital Austral, donde fue intervenida quirúrgicamente este viernes. El parte médico difundido por la institución señala que la operación se realizó con óptimos resultados.

“ En el día de la fecha, la paciente Graciela Alfano fue sometida a una cirugía laparoscópica renal programada. El procedimiento se realizó sin complicaciones y fue bien tolerado por la paciente, que se encuentra internada en buena recuperación posoperatoria ”, expresa el escrito firmado por el jefe de urología del centro, José Rozanec.

La noticia de su internación fue anunciada por el conductor Adrián Pallares en el programa Socios del Espectáculo, espacio televisivo que se emite por eltrece y en el que la exvedette se desempeñó como panelista hasta abril de este año.

Parte médico del Hospital Austral

En ese momento, la salida de Alfano del ciclo tomó por sorpresa a los televidentes. En una nota con LAM, la actriz explicó entonces los motivos que impulsaron su decisión y las diferencias que la distanciaron de los conductores de esa producción, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

“Entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, de mis relaciones, que hablo de lo que se me da la gana. Y primero pensé ‘se pone mal, no le gusta que se hable de sexo, voy a bajar los decibeles, voy a hacerme la tontita [refiriéndose a Pallares], la sumisa’, pero después me di cuenta de que pasa todo el tiempo, entonces a este flaco cada vez que alguien dice ‘bombacha’ se incomoda. Y dije: ‘Evidentemente cada vez que hablo lo pongo muy mal’”, dijo Alfano. Y continuó: “ Era más con los temas que tienen que ver con lo sexual. No voy a hacer de rubia tarada, te dejo en paz y hasta luego. Me voy porque realmente no aporto nada, y al conductor lo pongo de mal humor ”, argumentaba.

La actriz puso el acento en que se trató de una cuestión de poca química con el conductor: “Él sufría como un marrano. Mi personaje lo incomodaba. Y si llegan a un lugar, no te saludan, no hay contacto ocular, ¿vos qué hacés? Si todo el programa no te miran, y cada vez que hablás es un martirio, entonces soy una pesadilla para el conductor”. Sin embargo, aseguró que se despidió del programa “con el mayor de los respetos”.

Semanas más tarde, Alfano estuvo al aire del ciclo Pasa Montagna, por Radio Rivadavia, y allí brindó más detalles de su salida del programa: “Yo era una figura invitada convocada por el canal. Tenés que entender que, si vos ponés un nombre como el de Graciela Alfano en un producto que comienza a la mañana, le estás poniendo fichas. Es un gasto grande, mi sueldo es uno de los más grandes del canal. Yo cumplí con mi deber mientras se estaba gestando y después me fui”, explicó. Y agregó: “Cuando me aburro, quiero hacer otra cosa. No me quedo con un solo éxito”.

Tras ello, la exvedette resaltó que actúa de la misma forma en lo que respecta a su vida personal. “Esto también se puede ver en mi parte privada, que ha sido realmente exitosa. Desde chica he jodido todo lo que quise, gracias a esta gran salud, pero llega un momento que querés hacer otra cosa”, comentó.

A través de las redes sociales, la expanelista volvió tiempo después a referirse a las incomodidades en el trabajo. Lo hizo a través de un video que subió a su cuenta de Instagram, en el que dio una serie de “tips” sobre cómo actuar frente a una relación o ambiente laboral “tóxico”. En el posteo, ‘Grace’ preguntaba a sus seguidores si se sentían incómodos, con miedo, destratados o maltratados, si se enfermaban a menudo o se sentían cansados y sin ganas de formar parte de determinado proyecto, así como si sentían que no podían comunicarse o eran minimizados en sus emociones. Frente a estas situaciones, Alfano recomendó “salir corriendo”. Sobre ello, se explayó recomendando dar ese paso de alejarse: “Aunque te cueste al principio y te sientas insegura, sacarte los lastres de encima te va a permitir crecer más rápidamente y ser feliz”, sostuvo.

El pasado 10 de julio, la actriz también compartió con sus fans un video en el que enseña su figura mientras corre junto al mar en una playa con su perro. En este caso, sus palabras fueron: “Nadie aprende a nadar mirando el mar. Hay que meterse. A vivir”.