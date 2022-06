Dan a conocer el primer parte médico de Tiziano, el hijo de Valeria Mazza que fue víctima de una golpiza

El Hospital Universitario Austral de Pilar dio a conocer esta tarde el primer parte médico de Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quien fue víctima de un brutal ataque a la salida de un boliche en Rosario el último fin de semana.

“En el día de ayer, lunes 6 de junio, el paciente Tiziano Gravier visitó el Hospital Universitario Austral por un trauma facial. Luego de que se le realizara un examen clínico, se comprobó, mediante estudios de diagnóstico por imágenes, un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria ”, comienza diciendo el informe.

“El paciente será intervenido quirúrgicamente mañana luego del mediodía, oportunidad en la que se le realizará una reducción y estabilización del foco de fractura con osteosíntesis rígida con mini placas de titanio . La operación se realizará bajo anestesia general y permanecerá internado en observación clínica. Actualmente, el paciente se encuentra bajo tratamiento médico con analgésicos y antibióticos. El Hospital Austral acompaña a Valeria Mazza, madrina del piso pediátrico desde 2006, que, junto a su esposo Alejandro Gravier, comparten la misión de la institución y colaboran desde sus inicios”, concluye el parte que cuenta con la firma de dos de sus autoridades: el Dr. Juan Martin Chavanne, Jefe de Cirugía Plástica Infantil y Craneofacial y el Dr. Fernando lúdica, Director Médico del hospital.

Tiziano Gravier practica esquí desde pequeño y en la actualidad representa a la Argentina en la disciplina de esquí alpino

Un brutal ataque en Rosario

Recodemos que Tiziano Gravier, de 20 años, fue atacado este fin de semana en Rosario y tiene fractura de mandíbula, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires. Por ese hecho, que fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar, la familia ya presentó una denuncia en la Justicia.

El segundo hijo de la modelo junto con Alejandro Gravier, había asistido a un local ubicado en las calles Francia y Brown de la ciudad santafesina . Al salir del lugar, fue increpado por otros dos jóvenes y recibió dos trompadas por parte de ellos, que le provocaron una fractura de mandíbula.

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario

El abogado de la familia Gravier, Germán Pugnaloni, relató el episodio en diálogo con Telenoche Rosario: “Sin mediar discusión dos jóvenes lo atacaron, le dieron una trompada muy fuerte en mandíbula y otro le dio otra trompada en rostro”. Según precisó, se había acercado al lugar junto con su hermano menor y estaban esperando a unas amigas en la puerta del local.

Además, el abogado dijo que antes del ataque, a Tiziano Gravier le gritaron “Tincho”, apodo que se utiliza de manera peyorativa para criticar de forma genérica a adolescentes o adultos jóvenes de clase media/alta.

El momento del ataque fue difundido este lunes por la noche en el canal de noticias de Rosario, y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo el hijo de la modelo no presenta resistencia sino que sale corriendo después de la agresión. “Él con la mandíbula rota, la reacción que tuvo fue r escatar a su hermano porque no sabía en qué podía terminar esto . Insisto, no se habían visto antes. Los agresores fueron en forma subrepticia a darle estos golpes de puño que fueron muy certeros”, sumó el abogado.

Tiziano Gravier será operado mañana en el Hospital Austral, donde le pondrán una placa de titanio en la mandíbula Instagram @tiziano

Según trascendió, el joven, que compite en torneos internacionales de esquí, fue internado en el Sanatorio Británico de Rosario y luego trasladado al Hospital Austral de Buenos Aires, institución amadrinada por su mamá hace muchísimos años.

“Tiziano es un chico grande, robusto, deportista, y que lo hayan roto de esta manera demuestra que es un terrible golpe el que le dieron”, dijo el abogado, quien aseguró que el joven es una buena persona, muy tranquilo. “Un deportista de elite, cero alcohol, con comportamientos completamente normales. Que le pase esto es de una injusticia y de una gravedad que lo tienen muy triste a él y a toda la familia”, expresó.

Pugnaloni precisó que la familia presentó una denuncia en la Justicia y pidió a los atacantes que se entreguen. “Interviene la Justicia de Santa Fe y ya se dispusieron 14 medidas de investigación”, agregó.

Por su parte, la exmodelo utilizó sus redes sociales para hacer un posteo donde relató los hechos y afirmó por último: “Por estas horas estamos como familia acompañando a Tiziano y a todos nuestros hijos. A pasar este momento lo mejor posible ”.

Informe: Pablo Montagna