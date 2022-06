Florencia Peña habló del conflicto con Érica Rivas: “Me dolió haber quedado del lado del opresor”

Finalmente, y luego de un largo silencio, Florencia Peña habló de la salida de Erica Rivas del regreso, en formato teatral, de Casados con hijos. Tras definir a su colega como como “una de las actrices más icónicas de la Argentina”, aclaró que respeta su decisión y explicó que la banca mucho como actriz y comediante.

Sin embargo, reveló que le dolió haber quedado “del lado del opresor” en la polémica, que lo que quería hacer ella era otra cosa totalmente distinta y que en un momento, fue imposible llegar a un acuerdo.

“Yo no estoy en contra de Érica. No pienso como ella, que es distinto” , dijo Peña en el piso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, con mucho énfasis y un gesto grandilocuente cuando le preguntaron por su postura en relación a la baja de Rivas de la obra de teatro y la polémica que se generó al respecto. “¿Ves? ¡Cómo somos!, que no pensar como alguien es estar en contra”, reflexionó.

Érica Rivas había sido contundente al relatar su versión de los hechos respecto a la adaptación teatral de la sitcom: "Me echaron"

Luego de bajarle el tono a la situación, amplió su postura. “Básicamente la banco como actriz, la banco como mujer, la banco como persona y banco sus elecciones”, aseguró la conductora de La Pu*@ Ama, y fue al foco del problema: “Quizá con lo que yo no estoy de acuerdo es en la percepción de qué fue lo que pasó” , explicó.

“Yo no me voy a meter en su percepción”, expresó de inmediato y remarcó que la mirada de su colega es válida porque es la de ella. Luego, agregó que ella fue parte “de esa cocina”, que vivió muy de cerca todo lo que sucedió, y que si bien nunca se sentó a hablar del tema pese a que le preguntaron en varias ocasiones, no tiene mucho más para decir excepto que fue su elección.

En ese momento, Florencia de la V le preguntó sobre los motivos que dio Rivas para dejar de interpretar a Fuseneco: un sesgo machista en los libros de la obra .

Recordemos que en una entrevista con el programa Caja Negra, en enero pasado, Rivas dejó en claro que la habían “echado” del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó.

El elenco completo de la versión televisiva

Tras la consulta de De La V, y si bien parecía que no iba a hablar más del tema, Peña se sinceró: “A mí lo que me dolió es que tanto yo como Luisana (Lopilato) hicimos mucho para que ella estuviera. De hecho yo me junté con ella, nos tomamos un café... Quizá lo que me dolió fue escuchar como que yo había quedado del lado del opresor ”, disparó.

“La verdad es que no sé de qué opresor hablamos porque Casados con hijos es Casados con hijos... Obviamente hay chistes que no haríamos. Es menospreciar mi inteligencia también, decir que si ella no se ponía firme yo o Luisana hubiéramos hecho cualquier cosa”, explicó en relación aquellos dichos.

Por último, Florencia ahondó en su mirada respecto al humor y sus implicancias sociales. “ Es como agarrar Los Simpson y querer cambiar a Bart o a Homero porque nos parecen machistas . Es que es una sátira. Si entendemos que es una sátira, si comprendemos que Casados con hijos es una sátira y que nos estamos riendo de los prototipos, que nos estamos riendo del machismo…”, opinó.

María Elena Fuseneco y Mónica Argento, los icónicos personajes de Érica Rivas y Florencia Peña en Casados con hijos Captura de TV/ Telefe

Incluso fue más allá y señaló, en relación a Rivas y a su personaje, que María Elena “fue el único personaje, ya en su momento, feminista”. “Era la única que lo enfrentaba a Pepe y a Mónica, recontra mil machista, y les decía ´esto así no´”, repasó. “Me parece que obviamente hay chistes que hoy no haríamos para no herir susceptibilidades pero Casados con hijos no deja de ser una sátira a la familia tipo en la que hemos sido muy felices ”, cerró, y dio por terminada la polémica.

El esperado regreso de Casados con hijos

Después de tantas idas, venidas, rumores y versiones cruzadas, Telefe y la productora RGB ya están trabajando en la adaptación teatral de Casados con hijos , comedia que llegará en enero al teatro Gran Rex. El reencuentro del grupo ya tuvo su primera foto, donde se los vio a Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato y Marcelo De Bellis festejando la noticia del regreso.

La foto que sacó Michael Bublé y fue parte de la confirmación oficial de la llegada de Casados con hijos al teatro Gentileza RGB y Telefe

Como parece ser que todo queda en familia, una de las imágenes la sacó el cantante canadiense Michael Bublé, esposo de Luisana. La productora aprovechó la visita del matrimonio a Buenos Aires el pasado abril para reunir al elenco histórico, para definir aspectos de la producción y, de paso, hacer el anuncio.