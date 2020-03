Daniel Radcliffe habló sobre la posibilidad de ser nuevamente Harry Potter

Daniel Radcliffe no tiene muchas ganas de volver al universo de Harry Potter Crédito: Archivo

2 de marzo de 2020 • 23:00

Le tomó algunos años y muchos papeles arriesgados, pero es un hecho que Daniel Radcliffe logró escapar de la sombra de Harry Potter. El joven actor que en 2001 saltó a la fama por ponerse en la piel del popular mago brindó una entrevista a Variety en la que habló sobre su carrera, y en la que reflexionó sobre qué le significó Potter.

A lo largo de una década, el intérprete inglés protagonizó ocho películas de Harry Potter, y ese papel le dejó fama mundial, aunque también el riesgo de quedar anclado para siempre en ese rol. Pero lejos de quedarse en su zona de confort, Radcliffe buscó personajes que oscilaban entre el terror y la comedia, series oscuras como A Young Doctor´s Notebook o personajes al límite como el de su film Beast of Burden. Y la sombra del niño hechicero se hizo más pequeña, aunque para muchos de sus fans, la posibilidad de verlo nuevamente jugando Quidditch no deja de ser motivo de entusiasmo.

En la entrevista le preguntaron al actor si volvería a interpretar a Harry en el marco de un entrega de la saga Animales fantásticos y dónde encontrarlos, y él respondió: "No lo creo. No me gusta decir que no a nada, pero eso no es algo que me quite el sueño. Siento que esos films ganaron vida propia y ya no me necesitan. Me hace feliz verlo de esa manera, y mi vida me gusta así tal cual está". Sobre la posibilidad de quedar atado a un mismo personaje durante varios años, el actor también se mostró muy poco interesado: "No digo que jamás regrese a una franquicia, pero me gusta la flexibilidad que mi carrera tiene ahora. Y no quiero meterme en una situación en la que esté comprometido a hacer una saga en los años venideros".

Con respecto a sus nuevos films, Radcliffe también habló sobre las particulares historias que suelen tenerlo en el rol protagónico: "Me gusta que me etiqueten como alguien que no le tiene miedo a nada. Pero tampoco es que voy pidiendo que me den los títulos más raros que haya dando vueltas, no suelo elegir un trabajo por cuan extraño es. Swiss Army Man era algo atípico porque se trataba de un cadáver con gases que resucitaba, y eso no es para cualquiera. Pero por otra parte, era un film muy inteligente que tenía algo muy hermoso para decir sobre los seres humanos (.). Creo que la gente me vio en el mismo papel tanto tiempo que me parece muy bueno el que ahora pueda estar haciendo tantas cosas tan distintas".