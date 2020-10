Danna Paola: "Yo me rijo en base al amor y a las corazonadas"

Danna Paola está enfocada en su carrera musical y quiere dejar de lado la polémica con Tini Stoessel

El nombre de Danna Paola sonó fuerte durante toda la cuarentena. No sólo por sus hits super pegadizos, sino por su misteriosa relación con Sebastián Yatra, con quién lanzó el tema "No bailes sola", justo después de que él se separara de Tini Stoessel, lo cual generó todo tipo de especulaciones. Desde entonces, sus movimientos comenzaron a ser analizados con lupa y, si bien la cantante siempre aclaró que con el colombiano son "sólo amigos", sus indirectas, gestos o canciones con dedicatoria no pararon de alimentar las sospechas.

Lo cierto es que fue ella misma quién confirmó que estaba saliendo con alguien y que todos estos rumores le jugaban en contra. "Soy super reservada con mis relaciones personales, es algo privado, es algo que me queda para mí, es super valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas. Yo estoy saliendo con una persona y a ver, ¡no es Sebastián Yatra!", contaba Danna Paola por el mes de julio en una entrevista con un medio mexicano.

Ahora, sin querer entrar más en polémicas, en cada entrevista la autora de "Mala fama" cumple a rajatabla con su nuevo mantra: esquivar las preguntas sobre su vida personal y hablar sólo de temas profesionales. Abocada cien por cien a su carrera musical (que sin dudas va en ascenso), la mexicana charló con LA NACION sobre su nuevo disco, los motivos por los cuales le dijo que "no" a la cuarta temporada de Elite y la emoción que sintió tras ser elegida para interpretar la canción principal de Más allá de la luna, la nueva película animada de Netflix que se estrena el próximo 23 de octubre.

-¿Qué se siente haber sido convocada para interpretar el tema principal de esta película?

-Estoy muy ilusionada. Me siento feliz, honrada y emocionada de que hayan pensado en mí. Este es uno de los proyectos más importantes para mí este año, no sólo por volver a trabajar con mi familia de Netflix, sino también por ser parte de Más allá de la luna que tiene un mensaje y una historia preciosa y que creo que es necesario que todos vean. Para mí como intérprete es una oportunidad enorme poder participar de esta película animada y cantar este estilo de canciones que amo. Ha sido un reto gigantesco llevar esta emoción que siento a cada frase de "Viaje a la luz", que por cierto ya está disponible en todas las plataformas digitales.

-El lema de esta historia es "Creer es poder", una frase que estuvo muy presente en la construcción de tu carrera...

-Absolutamente. Me siento completamente reflejada. Creo que son los proyectos que llegan a tu vida por alguna razón y yo soy super creyente de la luna, de todas sus leyendas y del amor de familia. Me identifico mucho con esta nenita y sobre todo con esta frase porque cuando crees en ti mismo, puedes lograr lo que te imagines, lo que te propongas y así se ha regido mi proyecto musical últimamente y obviamente toda mi carrera. Estar al mando de mi música a nivel creativo (junto con mi equipo y mi discográfica) para mi es super importante entonces esta es una frase muy potente. Otro de los mensajes de la peli es el amor eterno y yo me rijo en base al amor completamente y a estas corazonadas, entonces la propuesta me ha llegado en un momento perfecto.

-Sabemos que estás muy abocada a tu carrera musical, ¿ese es el motivo por el cuál te bajaste de un éxito como Elite?

-Sí y fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar en mi carrera. Durante el rodaje de la segunda y tercera temporada, estaba dividida en dos al estilo Hannah Montana. Mientras de día rodaba, cuando terminaba me iba al estudio a grabar o componía mis canciones entre escenas y no me enfocaba el cien por cien en una cosa. La verdad es que me era muy complicado porque yo soy muy perfeccionista y muy entregada a mis proyectos. Encima como pudieron ver, mi personaje dio un giro completamente distinto y era mucha determinación mental y emocional. Estaba muy metida con Lu y era muy difícil salir de ahí, dejar de ser Lucrecia Montesinos para convertirme en Danna popstar, entonces mi cerebro no entendía nada y tuve que tomar esta decisión. De todas maneras, estas tres temporadas fueron magia para mí así que no me despido completamente de Elite, siempre voy a estar allí. Es un proyecto que no abandono, tanto Lu como mis compañeros me van a acompañar por siempre. Sé que esta cuarta temporada va a ser maravillosa y si hay más temporadas espero volver, así que atentos los fans que no abandono definitivamente.

-Tus feats junto a Sebastián Yatra, Greecy, Cali & el Dandee y Mika no paran de sonar...¿Con quién te gustaría hacer tu próxima colaboración?

-Justamente estoy por lanzar mi nuevo álbum de estudio en el que se vienen varias colaboraciones. Estoy ajustando detalles, pero a nada de que salga. Me tiene muy ilusionada y quiero que lo escuchen ya porque es un disco muy especial para mí. Todavía no puedo adelantar nada, pero me encantaría colaborar con Camilo, es un artista que admiro muchísimo y quiero mucho. También con Pablo Alborán y Alejandro Sanz, sería un sueño.

-¿Y de la Argentina? ¿A qué artistas admirás?

-Tengo muchísimos amigos en la Argentina y la verdad que no me pongo límites al contrario, lo que se ponga en la mesa mientras sea genuino, real y cool de ambas partes, feliz de la vida. Hemos estado planeando algo con Lali, pero bueno hay que vernos para poder seguir trabajando en eso porque ella está en España entonces ahorita es complicado. También me encantaría hacer algo con Luciano Pereyra y con María Becerra, ella es de mis tops. La verdad es que admiro a un montón de gente por allá, así que se vienen cosas muy copadas.

