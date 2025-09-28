Se casó Selena Gómez: así fue la impresionante boda y el majestuoso vestido que lució

El 27 de septiembre, Selena Gómez y Benny Blanco contrajeron matrimonio en Montecito, una zona de Santa Bárbara. Llevaron a cabo una boda que comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, día en que los dos dieron el “sí, quiero”. Mediante su cuenta de Instagram, la cantante de 33 años compartió con sus millones de seguidores fotografías del vestido que lució y del traje de su marido, así como también algunos videos.

Los novios se tomaron fotos en el jardín de la propiedad donde celebraron la boda íntima (Fuente: Instagram/@selenagomez)

Después de cursar casi tres años de noviazgo, ambos dieron un paso más en su relación y decidieron formalizar su vínculo de otra manera. En un evento que solo contó con 170 invitados, entre ellos una de las mejores amigas de la texana, Taylor Swift, y parte del elenco de Solo asesinatos en el edificio, como Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd; Gómez posteó un carrusel con imágenes de ella y Benny en un parque, donde expuso el vestuario que utilizaron, sin dar más detalles de lo que sucedió el fin de semana.

Selena Gómez posa en el jardín de la propiedad donde celebró su boda

“9.27.25”, escribió Gómez y agregó un emoticono de corazón blanco junto a la fecha. En la primera foto aparece solo la cintura de la pareja con sus brazos extendidos. En una segunda mostró el ramo de flores. Más adelante posaron frente a frente y se dieron un beso sutil. Además, la cantante enseñó algunas polaroids que imprimieron a modo de recuerdo físico de esa ceremonia especial.

La pareja se casó en Montecito, Santa Bárbara, en una boda que incluyó solo 170 invitados (Fuente: Instagram/@selenagomez)

En tanto, el vestido de Selena Gómez fue totalmente blanco, con un escote triangular hasta el cuello y con flores bordadas de estilo halter. Con un corsét con brillos y una pollera con cola. Además, llevó un par de aros con diamantes, al igual que los anillos de compromiso. El make up de la recién casada destacó por el color rojo intenso de sus labios. Como curiosidad, en el carrusel del posteo, en ningún momento se mostró con zapatos, sino que lució descalza en cada imagen.

Selena Gómez lució un vestido de Ralph Lauren (Fuente: Instagram/@selenagomez)

Según People, el vestido fue un diseño exclusivo de la firma Ralph Lauren. Acerca del peinado, se trató de una composición de ondas Marcel con una tenaza de resorte de tres cuartos de pulgada, con especial atención a las piezas que enmarcaban su rostro.

Las imágenes polaroids que imprimió Gómez a modo de recuerdo (Fuente: Instagram/@selenagomez)

Benny Blanco, por su lado, escogió un traje negro, con moño y un pañuelo que distinguió en uno de sus bolsillos. En composé con su esposa, apareció en el jardín de la propiedad totalmente descalzo.

El tierno video de Selena Gómez y Benny Blanco con los atuendos de novios

De inmediato, la publicación causó una tierna reacción entre sus seguidores, que no tardaron en manifestarse al respecto en la sección de comentarios, con mensajes aduladores y de cariño. Algunos de los que destacaron, fueron: “Felicitaciones, estoy feliz por ustedes”; “Que viva el amor”; “Felicidades, bonitos”; “Felicitaciones reina, te merecés todo lo mejor del mundo” y “Esto es todo y más”. En pocas horas ese posteo superó los 15 millones de “Me Gusta”.

La reacción de los usuarios ante el reciente posteo de Selena Gómez (Fuente: Instagram/@selenagomez)

La historia de amor de Selena Gómez y Benny Blanco

Entre 2014 y 2015 Blanco produjo “Kill ‘Em with Kindness” y “Same Old Love”, pertenecientes al segundo álbum de estudio de Gómez como solista, Revival. En ese contexto se conocieron y surgió una amistad, que perduró hasta 2023, cuando la cantante volvió a la escena musical con “Single Soon”.

Desde ese año se los vio compartir eventos juntos, en donde él o ella se daban apoyo mutuo. Por ese motivo nacieron rumores de una romance, aunque ninguno lo confirmó.

Los recién casados posan ante la cámara en una imagen con filtro vintage (Fuente: Instagram/@selenagomez)

El 7 de diciembre de 2023, la actriz y cantante puso fin a las especulaciones y confirmó su noviazgo con el rapero y productor musical de una forma muy particular: le dio Me Gusta a unos posteos de Instagram que hablaban sobre su posible relación, a la vez que comentó en otra cuenta fan: “Él es absolutamente todo para mí”. Incluso, se tomó su tiempo para defenderse de los críticos. “Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado” o “¿Por qué entonces es lo mejor que me pasó en la vida?”, fueron las respuestas que dio a quienes cuestionaron su nuevo amor.

Selena Gómez con el vestido de novia y el ramo entre sus manos (Fuente: Instagram/@selenagomez)

En los días siguientes, ambos empezaron a mostrarse tímidamente en las redes con algunas misteriosas imágenes, hasta que, el 15 de diciembre del mismo año, la actriz oficializó con la foto de un tierno beso junto a su pareja. En el 2024 anunciaron su compromiso y a lo largo de este 2025 prepararon una ceremonia religiosa y un festejo sin revelar más detalles.

El 12 de diciembre del año pasado Selena anunció con esta foto su casamiento con Benny

En la fiesta de ayer, habrían gastado 300 mil dólares en seguridad para mantener la privacidad. Ahora, ya consolidada la boda, los dos iniciarán una nueva etapa en sus vidas.