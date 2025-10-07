LA NACION

De Julieta Poggio a Cale Ruggeri: los looks de la función de prensa de Patito feo en el teatro Broadway

A 17 años del estreno de la tira juvenil protagonizada por Laura Esquivel y Brenda Asnicar, la historia aterrizó en las tablas con nuevas protagonistas

Cale Ruggeri y Lola Latorre aplaudieron a Julieta Poggio desde la platea
Julieta Poggio, feliz con el debut de Patito feo en el teatroGerardo Viercovich - LA NACION
"La rompiste toda", destacó Cale Ruggeri en sus redes sociales sobre la interpretación de su amiga, Julieta Poggio, arriba del escenarioGerardo Viercovich - LA NACION
Aníbal Pachano, siempre apasionado por el teatro musical, se acercó al Teatro Broadway para disfrutar de la nueva propuestaGerardo Viercovich - LA NACION
Lola Latorre, con un look informal, disfrutó de la gran noche de Juli PoggioGerardo Viercovich - LA NACION
¡Amigos son los amigos! Juli Poggio se sintió muy apoyada por Lola Latorre, que la acompañó con orgullo desde la butacaGerardo Viercovich - LA NACION
Guadalupe Otero, la actriz que protagoniza Patito feo junto a Juli Poggio, cautivó a los espectadores con su talentoGerardo Viercovich - LA NACION
¡Salida de artistas! Maia Reffico junto a su hermano Joaquín y a Pamela Baigún, del elenco de MargaritaGerardo Viercovich - LA NACION
Luego de varios días en los que su expareja Thiago Medina atravesara un estado crítico, Daniela Celis asistió al teatro y se mostró agradecida por el apoyo de la gente durante la evolución del padre de sus hijasGerardo Viercovich - LA NACION
"Siempre te voy a acompañar como vos lo hacés conmigo", fueron las palabras que Daniela Celis le dedicó a Juli Poggio tras el estrenoGerardo Viercovich - LA NACION
Nacho Castañares también se acercó a disfrutar del estreno de su compañera de reality Gerardo Viercovich - LA NACION
Lizardo Ponce, de negroGerardo Viercovich - LA NACION
La exparticipante uruguaya de Gran Hermano, Rosina Beltrán deslumbró con un top de diseño innovadorGerardo Viercovich - LA NACION
Eliana Guercio asisitó con dos de sus hijas al showGerardo Viercovich - LA NACION
El influencer Martín Cirio también dijo ¡presente! en el Teatro BroadwayGerardo Viercovich - LA NACION
El periodista de espectáculos Adrián Pallares disfrutó de la función junto a dos de sus hijasGerardo Viercovich - LA NACION
La humorista y ex participante de Gran Hermano, Virginia DemoGerardo Viercovich - LA NACION
Juli Poggio, a puro baile, en la puesta escénica de Patito feoGerardo Viercovich - LA NACION
Con la dirección de Ana Sans y Julio Panno, esta obra musical tiene como protagonista a las canciones más icónicas de Patito Feo Gerardo Viercovich - LA NACION
