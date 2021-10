De la fama al anonimato: 10 actores que fueron muy populares durante su infancia y luego se alejaron de los sets

Parecían tener un futuro prometedor frente a las cámaras sin embargo, no lograron perdurar en la industria. Mientras que algunos decidieron retirarse por voluntad propia, ya que se dieron cuenta que los flashes no eran lo suyo; otros no pudieron trascender esos papeles que los hicieron conocidos y simplemente, quedaron en el olvido. En esta nota, hacemos un repaso por la historia de 10 niños famosos que pasaron de la cima del éxito a tener un trabajo común lejos de las cámaras.

Mara Wilson

Mara Wilson cambió los sets por los libros. Archivo

En 1996, Mara Wilson dio vida al personaje principal de la película Matilda, una inteligente y adorable niña que tenía superpoderes. Pese a la fama y popularidad que le dio este papel la pequeña actriz se evaporó del medio. ¿Qué pasó? Ella misma explicó que se alejó de los sets porque no sentía libertad creativa al repetir una y otra vez “lo que te pide un director al hacer una película”, sin contar las críticas que la hirieron siendo tan pequeña. “Me dolió escuchar a los críticos adultos decir cosas en mi contra. Lo sentí muy injusto y muy duro. Sentí que realmente había mucha presión sobre mí del mundo exterior”, reveló quién se tomó un descanso de la actuación después de la película Thomas and the Magic Railroad en 2000. Será por eso que, tiempo después, Wilson se cambió de bando y, tras graduarse en la Academia de Artes Idyllwild, se convirtió en una reconocida escritora y dramaturga teatral. También es común verla colaborando en diversas causas benéficas a favor de los niños con distintas problemáticas relacionadas con la salud mental.

Peter Ostrum

Peter Ostrum junto a Gene Wilder, en el film Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971) imdb

Cuando era niño tuvo la oportunidad de protagonizar una gran película, Willy Wonka y la fábrica de chocolate (1971). Al finalizar la emblemática producción, Peter Ostrum recibió un contrato millonario para filmar tres películas más, sin embargo rechazó la propuesta. Sin muchas explicaciones, su futuro siguió en el ámbito universitario, donde el actor estudió veterinaria, profesión que lo enamoró cuando cuidaba a los caballos en el set de filmación. Hoy, este gran experto en animales, desarrolla su actividad en la Clínica Veterinaria Countryside de Lowville, en Nueva York y se especializa principalmente en la atención de caballos y vacas.

Barret Oliver

Barret Oliver, en una escena de La historia sin fin (1984) imdb

Barret Oliver tenía apenas nueve años cuando debutó en el set de Jekyll y Hyde (1982). Sin embargo, fue recién dos años después que su nombre se hizo conocido al protagonizar La historia sin Fin, el aclamado film de 1984. Si bien trabajó en la industria por unos cuantos años más en 1990 decidió cambiar el rumbo de su profesión. Hoy, a sus 48 años, Oliver es un reconocido artista y fotógrafo profesional que expone sus trabajos en diversos museos y da clases en la Universidad de Los Ángeles. Es tan exitoso que, en 2003, fue el encargado de realizar la gráfica de la película Regreso a Cold Mountain.

Danica McKellar

Danica McKellar triunfó en Kevin, creciendo con amor. En la actualidad, se dedica a las matemáticas.

¿Cómo olvidar a la tierna Winnie Cooper, el amor de infancia de Kevin Arnold en la popular serie Los años maravillosos? Durante seis temporadas, los fans de esta historia -que en la Argentina se llamó Kevin, creciendo con amor- se ilusionaron con esta dupla interpretada por Danica McKellar y Fred Savage. Si bien con el tiempo la actriz apareció en series como Walker, Texas Ranger, La Liga de la Justicia o The West Wing nunca más obtuvo la popularidad de aquellos años, algo que la llevó a poner sus expectativas por fuera de las cámaras. En 1998, se graduó en la carrera de matemáticas de la UCLA y actualmente es coautora de varios libros e investigaciones científicas que tienen como objetivo hacer la materia más sencilla para niños y adolescentes. Aunque cada tanto despunta el vicio de la actuación en algunos telefilms de Hallmark o haciendo participaciones especiales en distintas series.

Josh Saviano era el mejor amigo del protagonista en Kevin, creciendo con amor. Hoy, es un prestigioso abogado especializado en derechos de propiedad intelectual.

Alguien que también se alejó de los sets fue su compañero Josh Saviano, quien formó parte de este trío de amigos de la ficción. Ahora, el nerd del colegio es un exitoso abogado graduado en la prestigiosa Universidad de Yale que trabaja para el bufete Morrison Cohen.

Frankie Muniz

Frankie Muniz era el protagonista de Malcolm, una emblemática serie de los '90.

Sin dudas, su papel en Malcolm lanzó a Frankie Muniz al estrellato. Sin embargo, sus reiterados derrames cerebrales (accidentes isquémicos transitorios) lo fueron alejando de las producciones de cine y televisión a partir de 2012. En una entrevista con People, el carismático actor confesó no recordar nada de su paso por la TV, algo que conmocionó a todos sus seguidores. Intentó seguir involucrado al mundo artístico a través de la música (tocó la batería en distintas bandas) y hasta probó suerte como piloto de carreras, pero varios accidentes pusieron en peligro su vida y lo retiraron de la escena por completo. “Tengo el cuerpo de un hombre de 71 años”, advirtió tiempo atrás. Con el tiempo, fundó Olive Oils and Vinegars, una empresa de aceites orgánicos, vinagres y otros aderezos que dirige junto a su esposa en Scottsdale. “Quiero ser el rey del aceite en los Estados Unidos”, bromea cada vez que le preguntan por este cambio de rumbo.

En la actualidad, Muniz vende aceite en una tienda. Shutterstock - Archivo

Ariana Richards

Ariana Richards, antes y después de la fama.

Ella era Lex Murphy, la nieta del creador del parque jurásico en Jurassic Park, el film de Steven Spielberg. A pesar de su brillante actuación -en la que huía junto a su hermano del ataque de los dinosaurios- y sus múltiples premiaciones, Ariana Richards eligió otro destino. Tras graduarse en la Universidad de Bellas Artes, esta artista cambió los galardones de las alfombras rojas por los del mundo del arte, ya que su trabajo como artista plástica es reconocido a nivel mundial.

Angus T. Jones

Angus T. Jones, famoso por interpretar a Jake Harper en la serie Two and a Half Men, se convirtió en un profeta de la palabra de Dios. Daily Mail

Angus T. Jones se volvió famoso por interpretar a Jake Harper en Two and a Half Men, la sitcom protagonizada por Charlie Sheen. Sin embargo, cuando el protagonista fue reemplazado por Ashton Kutcher, el sobrino de la ficción comenzó a barajar la posibilidad de irse él también. A la pérdida de su mentor (Sheen era quién más lo cuidaba en los sets) se sumó su desacuerdo con el guion de la nueva temporada (que no lo consideraba acorde a su edad), haciendo que finalmente abandonara la serie dos temporadas antes del final. ”El programa es inmundo. Los temas que se tocan son completamente incorrectos. Me siento un hipócrita pagado. Los espectadores deberían dejar de ver ese programa”, comentó por aquel entonces en sus redes. Al dejar la pantalla, el actor hizo un radical cambio de vida: comenzó a estudiar en la universidad de Colorado y recorrió el mundo en busca de privacidad. Sin embargo, fue después de sufrir un grave accidente que encontró su verdadero camino. Se bautizó y se volvió súper religioso, predicando la palabra de Dios hasta el día de hoy. A su vez, en 2016 fundó su propia productora Tonita junto a Justin Combs, hijo del rapero Diddy Combs.

Amanda Bynes

Amanda Bynes

Se ganó el corazón de los televidentes como una de las estrellas juveniles de Nickelodeon. Sin embargo, después del trauma que le causaron dos de sus films más exitosos, Una chica en apuros y Se dice de mí, Amanda Bynes decidió alejarse de los flashes. “Estaba segura de que nunca debería estar frente a una cámara de nuevo y me retiré oficialmente con un anuncio en Twitter”, comentó en una entrevista mientras explicaba con lujo de detalles su mala experiencia en ambos films. Su decepción, sus adicciones y algunos problemas psicológicos (que le provocaron más de un conflicto con la justicia) la sumieron en un camino sin rumbo. Tras pasar por rehabilitación, Bynes se reinventó y decidió tomar nuevamente las riendas de su vida. Aún bajo la tutela de sus padres (a pesar de sus treinta y pico), está estudiando diseño en el Fashion Institute of Design & Merchandising de Los Ángeles y sueña con tener su propio emprendimiento de moda una vez que obtenga su licenciatura.

Nueva vida: bajo la tutela de sus padres, Amanda Bynes se dedica al diseño de modas. Grosby Group - TIDLA-260

Geoffrey Owens

Geoffrey Owens en The Cosby Show

El actor Geoffrey Owens que durante varios años encarnó al personaje de Elvin Tibideaux en la recordada serie The Cosby Show fue noticia por trabajar en un supermercado (Trader Joe’s) de Nueva Jersey. A pesar de recibir algunas burlas en las redes sociales, múltiples celebridades del mundo del espectáculo le enviaron su apoyo y muestras de cariño. “No hay trabajos que sean mejores que otros, todo trabajo es importante y valioso”, aseguró el actor en una reciente entrevista. Su historia de resiliencia llegó al productor Tyler Perry, quien le ofreció un papel en The Haves and the Have Nots; oportunidad que hizo que Owens recupere su carrera perdida. Además de actuar esporádicamente, da clases de interpretación en la Universidad de Columbia.

Gary Coleman

Gary Coleman trabajó como seguridad antes de morir. Reuters