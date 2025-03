Pablo Novak habló de la relación entre Chico Novarro y Cecilia Milone: “Es un tema de ella”

La polémica en torno al romance que vivió Cecilia Milone con Chico Novarro hace más de 20 años y que estalló este verano sumó una nueva voz. Ahora, fue Pablo Novak, otro de los hijos del célebre compositor argentino, quien rompió el silencio y blanqueó su postura al respecto. Lejos de cerrar filas junto a su hermana Julieta -quien no dudó en bajarle el precio al amor entre su papá y la cantante-, el actor se mostró más comprensivo y evitó cargar contra Milone. “Lo que le pasó con mi papá es un tema de ella que, en todo caso, fue hace 20 años atrás”, explicó.

“Preguntale a Julieta”, fue la primera reacción de Novak cuando el notero de A la tarde le consultó por la interna entre su hermana y Milone. “A vos, como hijo, ¿cómo te cae toda esta discusión?”, indagó entonces el periodista. “No pasa nada. Me encanta que Ceci le haga un homenaje a papá. Cada uno sabe lo que le pasó con cada uno. No soy ni Julieta, ni Cecilia, ni mi papá”, aclaró.

Cecilia Milone cofirmó que fue una de las amantes de Chico Novarro (Foto: Instagram @ceciliamilone)

“Como hijo, pienso que papá se murió hace un año y medio y que no está él para contar lo que le pasó. En todo caso, como hijo, le tengo un gran amor a mi papá”, continuó y aseguró que el hecho de que Milone haya utilizado sus redes sociales para hablar del gran amor que sintió por Novarro no le cae “ni bien ni mal”. “Es una persona que puede contar lo que le pasa. No me parece raro”, remarcó.

Novak confesó que habló con Julieta sobre el tema y buscó bajarle el tono a la polémica. “Me parece que no está mi papá. Lo que le pasó a Ceci con mi papá es un tema de ella que en todo caso pasó 20 años atrás. ¿Seguimos hablando de eso?”, disparó, con algo de hartazgo. “Es la no noticia. No hay noticia. Ya está, ya no está vivo”, sentenció para dejar bien en claro su postura.

El principio del conflicto

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia Milone desde hace algún tiempo había comenzado a compartir gran cantidad de fotos junto a Chico Novarro (Foto: Instagram @ceciliamilone)

Todo comenzó hace algunas semanas cuando Pampito Perelló Aciar sorprendió con una revelación inesperada en Puro Show, su programa de eltrece: aseguró que no fue Artaza el gran amor de la vida de la actriz y cantante sino otra gran figura de la escena local.

“Cuando Nito Artaza con Cecilia Milone tuvieron una de sus discusiones y estaba por llegar a su fin la relación -cuando ella descubre que él estaba con Belén-, Cecilia le dice a Artaza: ´Vos no fuiste el amor de mi vida’”, contó el conductor. “¿Sabés quién fue el amor de mi vida?”, siguió Milone, según el periodista. Luego de un largo silencio y de la insistencia de sus compañeros, el conductor soltó el nombre del hombre en cuestión: “Chico Novarro”.

A partir de ese momento, el tema copó la agenda mediática: mientras Artaza buscó bajar el tono de las declaraciones, Julieta Novarro recordó el día en el que Milone se presentó en su casa para ver a su papá, quien se encontraba enfermo y pidió respeto para su familia. Sentada en el living de Intrusos, criticó el accionar de la artista. “Andá a terapia”, le recomendó a Milone, y recordó que su papá ya no está.

Con el escándalo en auge, Milone decidió realizar una serie de posteos en donde habló de su amor por Novarro, compartió algunas capturas de WhatsApp con mensajes que le había mandado al compositor, explicó desde su punto de vista el día que tocó timbre en la casa de la familia Novarro para verlo, luego de 15 años, antes de que muriera y habló del principio del fin de su matrimonio con Artaza.

A la polémica se sumó luego el personaje de Mirtha Legrand: la cantante se enojó con la conductora por los comentarios que realizó cuando Julieta Novarro estuvo en su programa y se lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram: “Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora”, escribió en un posteo que sorprendió a sus seguidores”.

La gran diva de la televisión le respondió en su programa. “Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera. Si hubiera cobrado cachet se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ´voy gratis´”, aseguró. Ayer, Milone volvió a las redes y dio más detalles de su historia de amor.

