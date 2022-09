De regreso: Eliana Guercio volvió al país, se sumó a un exitoso programa radial y habló sobre Wanda Nara y Evangelina Anderson

“Estoy muy bien, feliz de la vida de estar acá, en mi país, con mis chicas”. Eliana Guercio volvió a radicarse en la Argentina y, lejos del perfil bajo que mantuvo durante los últimos años, regresó con todo: aceptó formar parte de El club del Moro, el ciclo que conduce Santiago del Moro por La 100, y volvió a dar notas en los medios. Lejos de su antiguo perfil combativo, Guercio habló de todo: su llegada a la radio, el WandaGate, la incorporación de su esposo, Sergio “Chiquito” Romero a Boca y su eterna enemistad con Evangelina Anderson.

“Yo siempre vuelvo”, aseguró la exvedette cuando el cronista de Intrusos Gonzalo Vázquez le preguntó qué sentía al regresar al país luego de vivir 14 años en el exterior. “Hubo una época en la que venía seis veces al año. Cuando Sergio viajaba con la Selección, yo le preguntaba cuándo viajaba y sacaba los pasajes para toda la familia”, recordó, y aseguró que con su familia siempre se mueven “en bloque”. “Yo siempre vengo, lo que pasa es que estoy en mi casa”, dijo, entre risas.

Luego de asegurar que son una familia muy unida, la exvedette explicó que, incluso, el futbolista ayer la acompañó a la radio. “Estuvo conmigo, acá, charlando sobre la incorporación, acompañándome”, confió, y agregó que ella también estuvo muy cerca del pase del arquero y su desembarco en Boca Juniors. “Estoy feliz. Yo soy de Boca, obviamente, así que estamos muy contentos”, aseguró. Sobre el momento en el que Chiquito va a hacer su debut con la azul y oro, la actriz prefirió no dar fecha: “Cuando el técnico lo decida, jugará”.

Si bien Guercio se hizo un tiempo para trabajar en la radio, descartó de plano una posible vuelta a las tablas. “¿Teatro?”, le preguntó el periodista de América TV, y Guercio de inmediato respondió: “No, tengo un bebé de seis meses. Vengo acá porque la mitad del tiempo que estoy en la radio él está durmiendo, sino tampoco”, explicó. Sin embargo, de inmediato compartió la alegría que le causa su flamante empleo: “ Me encanta. Es un sueño para mí estar acá y me estoy regalando esto porque me encanta. Nunca había hecho radio más de que invitada. Es un sueño cumplido, más con este grupo que lo amo ”.

Tomó partido

Con un pasado como “esposa de jugador de la selección” y una larga trayectoria como botinera -está junto a Romero desde 2008 y forman una de las parejas más sólidas del cruce entre el mundo del espectáculo y el deporte-, Guercio no pudo eludir la pregunta sobre una de sus colegas más mediáticas: Wanda Nara y los continuos escándalos que la tienen como protagonista.

Romero y Guercio, felices ante la llegada de su hijo Instagram

“No los hace ella. A mí ella me encanta”, la defendió Guercio en una toma de posición muy firme. “ La verdad es que ella pone a sus hijos en primer lugar siempre. Es una persona súper popular y es normal que todo el tiempo están saliendo cosas ”, explicó, conocedora de las reglas del juego de los medios.

Cuando el movilero le preguntó, inspirado en el WandaGate, si perdonaría una infidelidad de Chiquito Romero en medio de un escándalo como el que vivió la mujer de Mauro Icardi, la actriz cambió el foco en su respuesta: “Es que no sé si fue infidelidad al final”, cuestionó. “Me parece que cada pareja es un mundo y ellos tienen una familia hermosísima. Me encanta que no hayan podido destruir ese matrimonio”, cerró el tema.

La última foto de Evangelina Anderson en Marbella instagram @evangelinaanderson

Consultada sobre Evangelina Anderson, Guercio fue tajante: “No hablo de nada más. Cada uno sabe lo que hace, y yo tengo mi familia y me ocupo de bancar a mi marido y apoyar a mi marido. Yo soy muy respetuosa con el resto de la gente. No tengo relación, nunca fuimos amigas. Todo eso de que fuimos amigas habrá sido en otra vida porque yo no lo recuerdo”, disparó. El enfrentamiento entre Anderson, compañera de otro jugador de la Selección, Martín Demichelis, y Guercio es histórico y data de cuando ambas trabajaban como vedettes. El punto de quiebre habría sido un tuit de Anderson de 2014, en pleno Mundial de Fútbol en Brasil, apoyando a otro arquero.

Lo cierto es que Romero se convirtió en el nuevo arquero del Club Atlético Boca Juniors y su llegada no estuvo exento de polémica, ya que a lo largo de los años manifestó su deseo de volver a defender el arco de Racing Club de Avellaneda, su club natal. En este contexto de declaraciones entre el futbolista y el presidente de La Academia, Víctor Blanco, Guercio salió a defender a su esposo e inmediatamente se volvió tendencia en las redes sociales por los memes de su vuelta a la farándula nacional.

Tras la llegada de Sergio Romero a Boca Juniors, Eliana Guercio se volvió tendencia en Twitter Twitter

Este martes, el arquero fue presentado en el club xeneize y en la conferencia de prensa manifestó que llegó “al equipo más grande de Argentina”, en la antesala al partido que su club jugará contra Racing este domingo. Por su parte, Víctor Blanco manifestó que el futbolista iba a tener las puertas cerradas del club que preside durante un largo tiempo. En este marco, Eliana Guercio, fiel a su estilo, se expresó en su cuenta personal de Instagram: “Propuestas para venir a Racing: cero. Sí, señores. Cero en 15 años. Esa es la verdad”.

Toda esta polémica poco le importó a distintos usuarios de Twitter, quienes celebraron la vuelta de Eliana Guercio al país y, en consecuencia, su eventual reinserción a la farándula local.