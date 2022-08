“Chiquito” Romero llegó Boca, Eliana Guercio se volvió tendencia y estallaron los memes

Sergio “Chiquito” Romero se convirtió en el nuevo arquero del Club Atlético Boca Juniors y su llegada no estuvo exento de polémica, ya que a lo largo de los años manifestó su deseo de volver a defender el arco de Racing Club de Avellaneda, su club natal. En este contexto de declaraciones entre el futbolista y el presidente de La Academia, Víctor Blanco, la actriz Eliana Guercio salió a defender a su esposo e inmediatamente se volvió tendencia en las redes sociales por los memes de su vuelta a la farándula nacional.

Este martes, el arquero fue presentado en el club xeneize y en la conferencia de prensa manifestó que llegó “al equipo más grande de Argentina”, en la antesala al partido que su club jugará contra Racing este domingo. Por su parte, Víctor Blanco manifestó que el futbolista iba a tener las puertas cerradas del club que preside durante un largo tiempo. En este marco, Eliana Guercio, fiel a su estilo, se expresó en su cuenta personal de Instagram: “Propuestas para venir a Racing: cero. Sí, señores. Cero en 15 años. Esa es la verdad”.

Hace días atrás, la misma protagonista había publicado un tuit en el que se veía a su esposo recuperándose de su lesión en las instalaciones del club de Avellaneda y en ese momento les agradeció el gesto: “Pasaron 4 meses, ¿de verdad? Y estás así, mamita! Mejor que antes, gracias a estos genios Luis García, Pablo Capuchetti, Walter Insaurralde, David Rabellino, Daniel Martínez, a toda la AFA por dejarlo rehabilitarse ahí, a Racing por prestarle el Tita y a Ale Santillán. ¡Volvió!”.

Tras la llegada de Sergio Romero a Boca Juniors, Eliana Guercio se volvió tendencia en Twitter

Toda esta polémica poco le importó a distintos usuarios de Twitter, quienes celebraron la vuelta de Eliana Guercio al país y, en consecuencia, su inserción a la farándula local. Cabe recordar que uno de las polémicas más grandes que protagonizó fue el día que le pegó a Marcelo Polino en un programa de Intrusos (América TV), por haberla acusado de ser trabajara sexual.

“Lo que más me motiva de Romero es que vuelve Eliana Guercio a la Argentina y siempre es bueno repatriar figuras del espectáculo que pueden hacer quilombo”, escribió Juan Manuel; “Eliana Guercio pegándole a Polino, eso es lo primero que pienso cuando veo esta foto. Born and raised in Intrusos”, manifestó Florencia; “Volvió Eliana Guercio al país. Revivió el chimento. Florece la farándula. Sonríen los cronistas”, posteó Juana; “Vuelve Eliana Guercio. Tiembla y llora Polino”, precisó Leonardo.

Mientras que otros usuarios le dieron la bienvenida a la actriz a La Boca y vaticinaron nuevos escándalos en el club: “Chiquito Romero y Eliana Guercio vienen de vivir en Venecia, lejos del quilombo, y están juntos hace 15 años. Son la pareja ideal para ser devorados por el mundo Boca y terminar con chats filtrados, stories cruzadas y acusaciones de infidelidad en LAM”, manifestó Pedro en Twitter.

Lo cierto es que la familia Romero se instalará en la Argentina, mínimo, hasta el 2024, año en el que termina el contrato con Boca Juniors. Cabe señalar que Eliana Guercio y “Chiquito” contrajeron matrimonio el 16 de octubre de 2008 y tuvieron cuatro hijos: Jazmín, Chloe y Meghan y Luca.

Según las declaraciones del ex arquero de la Selección Argentina, su familia tuvo un rol preponderante en la decisión de venir a Argentina, ya que tenía propuestas de seguir atajando en Inglaterra.