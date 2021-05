De Shakira y Juanes a Justin Bieber, los artistas de Colombia y el mundo alzan su voz

El enojo de la población debido a una reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque hizo que el pueblo de Colombia saliera a las calles a protestar y reclamar por sus derechos. Si bien esta medida fue puesta en pausa el domingo, debido a la presión social y tras 17 muertes de civiles, los colombianos continuaron manifestándose en contra del presidente, de la reforma de salud que quiere impulsar el estado, el abuso policial y la crisis económica y de violencia que vive el país.

Después de varios días de fuerte represión policial, fueron muchos los artistas que levantaron sus voces para visibilizar la situación, pedir que se respeten los Derechos Humanos y denunciar la violencia policial y militar contra los la población civil, que ya dejó varios muertos y heridos.

“Nos criamos bajo el mismo techo, bajo las mismas nubes y compartimos agua del mismo río. La historia de todo lo que hemos vivido juntos en Colombia nos hace hermanos. Mi ADN colombiano que hierve en mi sangre se manifiesta junto a ustedes”, escribió el cantante J Balvin al publicar un video suyo hablando sobre lo que se vive en su tierra. Unos días más tarde volvió a manifestarse, esta vez pidiendo ayuda a organizaciones de derechos humanos internacionales. “Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos”.

Karol G. es otra de las artistas que se mantiene muy activa apoyando a la gente de su país. “A todos mis colegas colombianos, esto no es política, esto es la vida de los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que lograr la atención necesaria para recibir ayuda”, expresó la intérprete de “Tusa”, que también mencionó a la ONU en su pedido de ayuda. “En mi país las autoridades están abusando del poder, matando personas inocentes que están marchando por nuestros derechos”.

NECESITAMOS AYUDA INTERNACIONAL !!!! 🚨🚨🚨 @ONUHumanRights @ONU_derechos @ONU_es @hrw_espanol EN MI PAÍS LAS AUTORIDADES ESTÁN ABUSANDO DEL PODER MATANDO PERSONAS INOCENTES QUE ESTÁN MARCHANDO POR NUESTROS DERECHOS !!!!!!! #SOSCOLOMBIA — BICHOTA (@karolg) May 4, 2021

“En Colombia las autoridades están asesinando a los que salen a manifestarse. ¡No mas brutalidad policial, y no más impunidad a los que la perpetran! ¡Manifiéstense a través de lo que hagan! Compartan, reposteen, y démosle visibilidad a lo que está pasando en mi país!”, expresó Camilo en Instagram, en donde también publicó varias historias para mostrar lo que está pasando en su patria.

La protagonista de La Reina del Flow, Carolina Ramírez, pidió a través de un video que el mundo mire a su país. “La situación en Colombia es muy complicada en estos momentos. Anoche, y hasta altas horas de la madrugada, la fuerza pública, el ejército y la policía nacional, por orden del gobierno, está disparando contra la población civil”, expresó la actriz, que actualmente vive en Buenos Aires. “Me parece importante que todos los que estén aquí, que tal vez no son colombianos, nos ayuden a difundir al máximo la situación que está pasando”, agregó. “Es importante que pongan sus ojos en Colombia porque la situación es grave”.

Es gravísimo lo que está pasando en Colombia. Qué angustia y qué dolor! #ColombiaSOS — Ana Maria Orozco (@orozcoanaok) May 4, 2021

El futbolista Radamel Falcao García también utilizó su voz para pedir ayuda. “Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica”, dijo preocupado. “Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones. Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente. Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país”.

Las críticas de la gente hacia los que no hablan

Mientras que algunas figuras se manifestaron inmediatamente, otras fueron muy criticadas a través de las redes sociales por guardar silencio frente a la violencia que se vivía en Colombia. Después de algunos días, finalmente artistas como Shakira, Maluma, Juanes y Carlos Vives rompieron el silencio pidiendo paz al gobierno, aunque sus mensajes no fueron bien recibidos por muchos.

“Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, escribió la intérprete de “Las caderas no mienten”.

Maluma también le dedicó un espacio en sus redes sociales al país que lo vio nacer. “Mi amada Colombia. Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos... La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas, por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia. Fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES”, expresó.

“Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía”, escribió Vives, al que muchos criticaron por no ser más firme en sus palabras. “Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial”.

“Colombia, un llamado a la calma por favor, al sosiego, a deponer todas las formas de violencia y cuidar la vida. Nos queda siempre la palabra para transformarnos sin destruirnos. Me duele mi país como nunca, sentir que las cosas se salen de control y que el miedo, la rabia y la indignación paralizan la capacidad de razonar es aterrador. No hemos podido aprender a escucharnos unos a otros, a respetarnos, a mirarnos a los ojos y reconocernos como hermanos. Lo que pasa hoy en Colombia viene de muchos años atrás, la desigualdad social, la falta de oportunidades y muchas otras variables nos han traído hasta aquí. Solo espero que este momento y que todas las vidas perdidas de jóvenes, estudiantes, policías, soldados y civiles no sean en vano. Y que los diferentes partidos políticos dejen a un lado su ego y sus ideales y se sienten en la mesa a dialogar con sentido común y honestidad. Todo mi amor para ti Colombia”, manifestó Juanes, otro de los que también fue cuestionado por sus palabras.

Artistas internacionales se unen al pedido

Diferentes artistas internacionales también utilizaron sus voces para visibilizar lo que pasa en Colombia. Luis Fonsi, Diego Torres, Mau y Ricky, Pedro Capó, Mon Laferte y Justin Bieber, entre otros, salieron a expresar su repudio contra la violencia. El domingo por la noche, René Pérez, el músico puertorriqueño conocido como Residente, fue sumado a un vivo a través de Instagram por un joven periodista que registró cómo detenían a cerca de 12 manifestantes mientras era amenazado por las fuerzas de seguridad.

Durante la transmisión se escuchaban los disparos. “¿Por qué me apunta? Soy de prensa”, decía el joven identificado como JahFrann en Instagram, que vive en la ciudad de Cali. “De mi lado voy a hacer mis esfuerzos para que esto llegue a las Naciones Unidas, es importante que vean cómo se está manejando el país, lo digo desde el corazón, porque yo no soy colombiano y sé que la gente se puede molestar por ver a un extranjero hablar del país, pero me duele esto, es cuestión de derechos humanos”, le prometió el cantante.

Mi solidaridad para mi querido pueblo colombiano en este momento. Que el gobierno escuche las necesidades de su pueblo, para que cese la violencia y haya paz y entendimiento 🇨🇴 — Diego Torres (@diegotorres) May 3, 2021

