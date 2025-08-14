¿Dedicado a Blake Lively? El sugestivo anuncio de Taylor Swift que sus fans relacionan con su distancia de la actriz

Este miércoles, millones de fanáticos de Taylor Swift estuvieron muy pendientes de sus movimientos en las redes. Es que ese fue el día elegido por la cantante estadounidense para realizar una serie de anuncios sobre próximo álbum, The Life of Showgirl, que será lanzado en octubre. Y cuando finalmente la intérprete de “Cruel Summer” reveló los títulos de sus nuevos temas, uno de ellos no pasó inadvertido.

Es que la sexta canción del nuevo disco de Swift tiene un título por demás sugestivo: “Ruin The Friendship” (Arruinar la amistad) y miles de seguidores de la cantante están convencidos de que, al fin, la artista se referirá en primera persona a su aparentemente finalizado vínculo con Blake Lively.

Taylor Swift dio a conocer la tapa de su nuevo álbum (Foto: Instagram/@taylorswift)

La larga amistad entre la música y la actriz se encuentra desde hace meses bajo escrutinio público, desde que comenzó la escandalosa batalla mediática y judicial entre la protagonista de Gossip Girl y el actor y director Justin Baldoni.

El 9 de mayo se supo que Swift, de 35 años, recibió una citación judicial en el marco de la batalla legal en curso, que comenzó cuando Lively, de 37 años, acusó en los tribunales a su coprotagonista y director de Romper el círculo de acoso sexual y de orquestar una campaña en su contra. Luego de esa primera demanda, Baldoni negó las acusaciones y presentó una contrademanda por 400 millones de dólares, acusando a Lively, a su esposo y a su agente de prensa de difamación y extorsión.

Una vez que trascendió la citación a la estrella pop, uno de sus portavoces intentó mantenerla alejada del conflicto y del drama mediático, asegurando que ella no está involucrada directamente en el conflicto.

“Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no participó en ningún casting ni en decisiones creativas, no compuso la banda sonora, nunca vio una edición ni tomó notas sobre la película, ni siquiera vio Romper el círculo hasta semanas después de su estreno, y estuvo viajando por el mundo durante 2023 y 2024 encabezando la gira más grande de la historia”, dijo su representante.

“La conexión de Taylor con esta película fue permitir el uso de una canción, ‘My Tears Ricochet’. Dado que su participación consistió en licenciar una canción para la película, algo que también hicieron otros 19 artistas, esta citación está diseñada para usar el nombre de Taylor Swift y atraer la atención del público, creando clickbait sensacionalista en lugar de centrarse en los hechos del caso”, alegó el portavoz.

La batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively arrastró el nombre de Taylor Swift a los titulares

El nombre de Swift salió a la luz cuando el equipo legal de Baldoni alegó que la cantante lo había presionado para que aceptara las reescrituras del guion realizadas por Lively. El equipo del realizador intentó posteriormente citarla a declarar. Aunque la citación fue posteriormente retirada, el equipo legal de Baldoni continuó supuestamente “exigiendo” acceso a los registros de las comunicaciones de Lively con Swift. A su vez, el juez Lewis J. Liman denegó la solicitud de Lively de una orden de protección para mantener sus comunicaciones con Swift en relación con Romper el círculo fuera del alcance de Baldoni.

Finalmente, Baldoni y su equipo legal retiraron el pedido para que se cite a Swift a declarar y según informó el sitio estadounidense Deadline, la citación se suspendió después de que el director y sus abogados obtuvieran la información que buscaban. Page Six, por su parte, consultó a una fuente cercana que aseguró: “Cuando la información se recibe voluntariamente, no hay necesidad de citaciones”.

El representante de Lively, a su vez, indicó: “Estamos complacidos de que Justin Baldoni y Wayfarer Parties [la productora de Romper el círculo] hayan retirado sus citaciones por acoso a Taylor Swift y su bufete de abogados. Apoyamos los esfuerzos del equipo de Taylor para anular estas citaciones inapropiadas dirigidas a su abogado y seguiremos defendiendo a cualquier tercero que sea injustamente acosado o amenazado en el proceso”.

Blake Lively y Taylor Swift solían mostrarse juntas antes de que estallara el escándalo REUTERS

El letrado continuó criticando a Baldoni, su empresa, Wayfarer Studios, y sus abogados por poner a Swift, “una mujer que ha sido una inspiración para decenas de millones de personas en todo el mundo”, en el centro del escándalo.

A mediados de marzo, la trifulca judicial y mediática había sumado un nuevo capítulo: los abogados del actor y director acusaron a la esposa de Ryan Reynolds de extorsionar a su amiga, Swift, para que se involucre en su defensa.

Los letrados presentaron la denuncia en un nuevo expediente judicial, alegando que la actriz amenazó a su amiga para que entre en el campo de batalla. “La insistencia de los demandados de que la citación [a la cantante] busca información irrelevante es errónea”, escribió Bryan Freedman, uno de los abogados de Baldoni en el documento presentado ante el juez. El letrado recibió un mensaje de una “fuente que probablemente tenga información fiable”, alertando sobre maniobras “sucias” de la actriz.

Swift y Lively e Las Vegas, en el partido entre San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs, en febrero de 2024 EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Concretamente, la acusa de haberle pedido a Swift que borrara todos los mensajes de texto, audio y mails en los que se refieren al conflicto que se presentó durante la filmación de Romper el círculo, la película que protagonizó junto a Baldoni.

El escrito incluye otra acusación aún más impactante: sugiere que el abogado de Lively contactó al abogado de Swift “y exigió que la cantante publicara una declaración de apoyo” además de insinuar que “si se negaba a hacerlo, los mensajes de texto privados de naturaleza personal en posesión de Lively serían publicados”.

Desde que estalló el conflicto y salieron a la luz los mensajes que Lively le envió a Baldoni asegurando que su esposo y la cantante eran dos “dragones” que la defendían y confiaban en su creatividad, para que él aceptara los cambios en el guion de la película, las dos amigas no volvieron a mostrarse juntas en público. En marzo del 2026 comenzarán las audiencias del juicio oral.