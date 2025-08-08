LA NACION

Del look dorado de Mirtha Legrand para ver a Gardel a la emoción de Silvia Kutika en su nueva obra

La diva disfrutó del musical Cuando Frank conoció a Carlitos mientras la actriz celebró junto a Fabio Aste y Mirta Wons la función de prensa de Al fin y al cabo es mi vida

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mirtha Legrand visitó la obra Cuando Frank conoció a Carlitos y felicitó a los talentosos protagonistas
Mirtha Legrand visitó la obra Cuando Frank conoció a Carlitos y felicitó a los talentosos protagonistasGerardo Viercovich - LA NACION
Mirtha Legrand asistió a la obra Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical porteño dirigido por Natalia del Castillo y Nico Posse que relata un improbable pero encantador encuentro del Zorzal Criollo con La Voz en Nueva York
Mirtha Legrand asistió a la obra Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical porteño dirigido por Natalia del Castillo y Nico Posse que relata un improbable pero encantador encuentro del Zorzal Criollo con La Voz en Nueva YorkGerardo Viercovich - LA NACION
Mirtha Legrand asistió al Mutitabaris acompañada de su amigo y estilista personal Héctor Vidal Rivas
Mirtha Legrand asistió al Mutitabaris acompañada de su amigo y estilista personal Héctor Vidal RivasGerardo Viercovich - LA NACION
Ovacionada por el público presente, Mirtha se paró y le agradeció a la platea
Ovacionada por el público presente, Mirtha se paró y le agradeció a la plateaGerardo Viercovich - LA NACION
Con micrófono en mano, la diva aprovechó la ocasión para dedicarle una tiernas palabras al elenco y a los creadores del aplaudido musical
Con micrófono en mano, la diva aprovechó la ocasión para dedicarle una tiernas palabras al elenco y a los creadores del aplaudido musicalGerardo Viercovich - LA NACION
Oscar Lajad y Lucas Gerson agradecieron la presencia de la diva y le acercaron un ramo de flores
Oscar Lajad y Lucas Gerson agradecieron la presencia de la diva y le acercaron un ramo de floresGerardo Viercovich - LA NACION
El saludo entre los protagonistas del musical y Mirtha Legrand fue celebrado por todo el público presente
El saludo entre los protagonistas del musical y Mirtha Legrand fue celebrado por todo el público presenteGerardo Viercovich - LA NACION
Muy elegante, la conductora eligió un vestido con brillos dorados que combinó con zapatos a tono
Muy elegante, la conductora eligió un vestido con brillos dorados que combinó con zapatos a tonoGerardo Viercovich - LA NACION
La Chiqui se dejó ver muy animada, como es habitual. Acostumbrada a los flashes y a las salidas nocturnas, la conductora de eltrece fue una de las grandes figuras de la velada
La Chiqui se dejó ver muy animada, como es habitual. Acostumbrada a los flashes y a las salidas nocturnas, la conductora de eltrece fue una de las grandes figuras de la veladaGerardo Viercovich - LA NACION
Sonríe, Silvia Kutika tras la función de prensa de Al fin y al cabo es mi vida, en el Teatro Metropolitan
Sonríe, Silvia Kutika tras la función de prensa de Al fin y al cabo es mi vida, en el Teatro Metropolitan Gerardo Viercovich
En la obra, Kutika se pone en la piel de Clara, una escultora que, tras un accidente automovilístico, queda cuadripléjica y clama por poner punto final a su existencia
En la obra, Kutika se pone en la piel de Clara, una escultora que, tras un accidente automovilístico, queda cuadripléjica y clama por poner punto final a su existenciaGerardo Viercovich
"Hace unos años empecé a aburrirme. Me sentía encasillada. Siempre era la buena, la heroína. Sentí que ya era hora de cambiar, de crecer", le aseguró Silvia Kutika a LA NACION
"Hace unos años empecé a aburrirme. Me sentía encasillada. Siempre era la buena, la heroína. Sentí que ya era hora de cambiar, de crecer", le aseguró Silvia Kutika a LA NACIONGerardo Viercovich
La pieza dramática de Brian Clark en 1980 conoció una puesta local con un elenco encabezado por Duilio Marzio. La versión que protagoniza Kutika es una “versión femenina”, la que en 2005 estrenó en el West End de Londres Kim Cattrall (la Samantha Jones de Sex and the City) y fue la sensación de la temporada
La pieza dramática de Brian Clark en 1980 conoció una puesta local con un elenco encabezado por Duilio Marzio. La versión que protagoniza Kutika es una “versión femenina”, la que en 2005 estrenó en el West End de Londres Kim Cattrall (la Samantha Jones de Sex and the City) y fue la sensación de la temporadaGerardo Viercovich
La actriz está acompañada por Fabio Aste, Mirta Wons, Fernando Cuellar, Luis Porzio, Tania Marioni, Jorge Almada y Morena Prereyra, un ecléctico grupo de intérpretes comandado por Mariano Dossena, director del espectáculo
La actriz está acompañada por Fabio Aste, Mirta Wons, Fernando Cuellar, Luis Porzio, Tania Marioni, Jorge Almada y Morena Prereyra, un ecléctico grupo de intérpretes comandado por Mariano Dossena, director del espectáculoGerardo Viercovich
Mirta Wons, orgullosa de su labor en Al fin y al cabo es mi vida
Mirta Wons, orgullosa de su labor en Al fin y al cabo es mi vidaGerardo Viercovich
Iliana Calabró posó con un look negro y animal print frente a los flashes que se acercaron al teatro
Iliana Calabró posó con un look negro y animal print frente a los flashes que se acercaron al teatroGerardo Viercovich
El personaje de Fabio Aste cumple un rol central en la obra donde los argumentos médicos, éticos y morales rodean al recurso de la eutanasia, tema central de la historia
El personaje de Fabio Aste cumple un rol central en la obra donde los argumentos médicos, éticos y morales rodean al recurso de la eutanasia, tema central de la historiaGerardo Viercovich
¡Equipo completo! Fabio Aste, Silvia Kutika y Mirta Wons posaron junto a uno de sus invitados: Daniel Gómez Rinaldi
¡Equipo completo! Fabio Aste, Silvia Kutika y Mirta Wons posaron junto a uno de sus invitados: Daniel Gómez RinaldiGerardo Viercovich

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. De la llegada de Kylie Minogue a la Argentina al sorpresivo show de Juanes en el subte
    1

    En fotos: de la llegada de Kylie Minogue a la Argentina al sorpresivo show de Juanes en el subte

  2. Coyote Ugly: así lucen hoy las actrices y los rumores que encienden una posible remake
    2

    Coyote Ugly: así lucen hoy las actrices, a 25 años de la película, y los rumores que encienden una posible remake

  3. La increíble transformación de Naomi Watts para interpretar a Jackie Kennedy
    3

    La increíble transformación de Naomi Watts para interpretar a Jackie Kennedy para una polémica serie

  4. María Rosa Fugazot contó cómo fueron los últimos días de su hijo, René Bertrand
    4

    María Rosa Fugazot contó cómo fueron los últimos días de su hijo, René Bertrand: “Era optimista”

Cargando banners ...