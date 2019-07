Periodista, escritora y ahora candidata a vicejefa de la Ciudad Crédito: Prensa Marziotta

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 17:06

Gisela Marziotta se prepara con "un gran compromiso y mucha responsabilidad" para lo que se avecina. Acaba de dejar su programa de radio y todos sus compromisos como periodista para meterse de lleno en la campaña electoral.

Candidata a vicejefa de gobierno porteño por la fórmula de Frente de Todos que encabeza el presidente de San Lorenzo Matías Lammens , en diálogo con LA NACION Marziotta destacó: "Siento que llegar a esta instancia fue un devenir natural, algo que venía sintiendo y trabajando desde el periodismo. Siempre me ocupé y preocuparon las problemáticas sociales, y ahora voy a tener la posibilidad de solucionar y transformar aquello que visibilizaba desde el periodismo. Este lugar nuevo que ocupo me va a permitir solucionar aquello que está mal".

Oriunda de Bahía Blanca, Gisela (44 años) tiene dos hijos: Rafael, de 9 años y Alfonsina, de 5. Es periodista egresada del Taller Escuela Agencia (TEA), y de Ciencias Políticas en la UBA. Hizo la secundaria en el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia del barrio de Flores, de donde egresó en el año 1992.

Para Gisela Marziotta, "llegar a esta instancia fue un devenir natural, algo que venía sintiendo y trabajando desde el periodismo" Crédito: Prensa Marziotta

También escritora, ya publicó cuatro libros: Contrato de señoritas: Ni putas ni sumisas, Nueve meses sin censura (sobre el embarazo de mujeres contemporáneas), Mejor muertos (escrito junto a Mariano Hamilton sobre casos periodísticos de asesinatos y crímenes). Y su último libro, un trabajo de investigación publicado el año pasado: Amores bajo fuego.

Marziotta comenzó su carrera a los 17 años, cuando trabajó con Rolando Hanglin en el programa de radio RH Positivo, en Pinamar y a lo largo de su carrera trabajó junto a periodistas como Jorge Lanata, Martín Caparrós, Maxi Montenegro, Adolfo Castelo y Reynaldo Sietecase, entre otros.

Ahora, en tiempo de campaña, se aleja de la profesión y reconoce que algunas cosas extrañará. "El periodismo en sí, no, porque nunca voy a dejar de ser periodista. Periodista se es siempre, es algo con lo que uno nace y aunque no lo esté ejerciendo en ese momento en forma directa, siempre se está haciendo periodismo cuando uno investiga, se mete en los temas, muestra lo que pasa. La diferencia es que ahora voy a tener las herramientas para modificar y transformar lo que pasa. Poder mejorar la vida de las personas que viven en la Ciudad y que hace 12 años son víctimas del abandono del macrismo, es mi mayor desafío", comenta Marziotta.

Con Darío Villarruel y el equipo de Las últimas noticias, su ahora exprograma de La 750 Crédito: Prensa Marziotta

"Sé que lo que más voy a extrañar es hacer radio porque me encanta, me encanta conducir un programa de radio, compartir el aire con mis compañeros. Escribir voy a seguir escribiendo siempre, donde quiera que esté y, además, voy a publicar un libro con Planeta el año que viene y en breve otro con editorial Octubre que estoy escribiendo junto a Maria Seoane", agregó la candidata.

A lo largo de su carrera, Marziotta trabajó en múltiples espacios televisivos, radiales y gráficos. Entre otros, pasó por la agencia de noticias Telam, en distintas emisoras de radio como Continental, con Mario Mactas; Radio La Red, con Oscar Gómez Castañón y Del Plata, con Jorge Lanata. También tuvo un paso por la FM Mega y por Radio Rivadavia, donde condujo la primera mañana en 2012.

Su última participación radial fue en La 750, donde desde esta semana dejó su lugar a Liliana Hendell quien, junto a Darío Villarruel, ahora conduce Las ultimas noticias, de 18 a 20 en la AM del Grupo Octubre.

En televisión, Gisela Marziotta cobró notoriedad en el histórico ciclo de Mariano Grondona en Canal 9, Hora Clave, y también fue parte del ciclo que el periodista y analista tuvo en La Red: Las claves del día. También se desempeñó en diferentes canales y señales de noticias como cronista (Azul TV, Canal 26, América, A24, C5N y Crónica TV), panelista ( Medios locos, Canal 7, Hechiceras del espectáculo, eltrece; Indomables y Duro de domar, América y El Nueve) y conductora (America y A24).

Gisela Marziotta cuenta con una extensa trayectoria en televisión, radio y medios gráficos; ahora y por segunda vez intentará sumarse a la función pública Crédito: Prensa Marziotta

Su última participación en televisión de aire fue como panelista de El diario de Mariana, donde se desempeñó entre febrero y mayo de este año. La suya fue la primera de las salidas que tuvo el magazine esta temporada. Tras ella también dejó su puesto la periodista Natasha Niebieskikwiat, quien esta semana se suma a A24, al noticiero de Feinmann.

Sobre su salida del magazine que conduce Mariana Fabbiani en las tardes de eltrece, Marziotta señaló: "Surgió una oferta laboral superadora que era más cercana a lo que quería hacer en el periodismo y era la conducción de un noticiero. Estaba muy bien en DDM, muy cómoda con mis compañeros y Mariana, la pasé muy bien en el programa. Terminé con tristeza el ciclo porque pensaba seguir hasta fin de año, pero surgió otra posibilidad y luego, en medio, surgió la propuesta de Alberto (Fernández) y Matías (Lammens) para ser parte de este proyecto político. La candidatura no estaba prevista pero en cuanto me lo dijeron no dudé en aceptar, porque amo la Ciudad de Buenos Aires, me encantaría ser vicejefa de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sé que tengo la capacidad para solucionar los problemas que conozco, porque no sólo vivo en la ciudad sino que vivo la ciudad".

Esta es la segunda vez que Marziotta intenta sumarse a la función pública. La periodista fue candidata a diputada nacional de Unidad Ciudadana por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2017.