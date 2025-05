Demi Lovato se casó con Jordan Lutes en una íntima ceremonia en California

La cantante y el productor, conocido como Jutes, empezaron su relación en 2022 y juntos han luchado contra las adicciones que ambos han atravesado

Demi Lovato (Albuquerque, 32 años) es oficialmente una mujer casada. Este domingo 25 de mayo, la cantante le dio el “sí, quiero” a su pareja, el también artista Jordan Lutes (Toronto, 34 años), conocido artísticamente como Jutes. Una celebración de la que ha tenido los principales detalles en exclusiva la edición estadounidense de Vogue. Tal y como ha publicado la revista, que ha estado presente en el enlace, la ceremonia se celebró en California alrededor de las cuatro de la tarde.

Para la ocasión, la también actriz lució un exclusivo diseño personalizado de Vivienne Westwood, confeccionado en satén de seda grueso y un corpiño tipo corsé. “He sido fan de los diseños de Vivienne Westwood durante mucho tiempo”, ha declarado Lovato en la revista sobre su elección. “Cuando pensaba en el estilo de vestido que quería, a menudo volvía a los diseños de Vivienne, en especial a cómo las siluetas realzan las curvas del cuerpo”, añadía.

Hasta llegar a este diseño final, el vestido tuvo que pasar cinco pruebas que se realizaron en Los Ángeles, hasta donde el equipo de alta costura de la diseñadora se trasladó procedente de Londres. Todo comenzó con una imagen de un traje que la cantante encontró por internet y que sirvió como punto de partida. Se realizaron cambios en la falda y modificaciones en la parte superior para crear un vestido a medida y en cuya creación participó Lovato —desde la decisión más pequeña hasta la más importante—. “No solo pudimos trabajar con esa inspiración inicial, sino que también añadimos detalles que realmente hacen que este vestido sea tan especial para mí”, ha explicado la artista en una entrevista previa a dar el “sí, quiero”.

Para la recepción previa, Lovato lució un vestido de satén de seda color marfil con un corsé drapeado, también de Vivienne Westwood. Con este diseño, el equipo y la novia quisieron ofrecer una versión moderna de una silueta clásica, con un toque asimétrico y cuyo objetivo es “evocar la época dorada del cine”, ha revelado Vogue. Aunque la revista ha compartido el proceso y algunas instantáneas de las pruebas finales del estilismo de ella antes del gran día, no ha publicado imágenes del momento de la boda ni de cómo vestía el novio.

La noche del sábado, la cantante y su pareja ofrecieron la cena de ensayo —una tradición del mundo de las bodas en los Estados Unidos—, supervisada por la organizadora de eventos Mindy Weiss. Tampoco se ha conocido el número de invitados que asistió, ni cuál fue el menú, ni si hubo rostros conocidos en la boda —si estuvieron presentes sus tres mascotas—.

Lovato y Jutes se conocieron en el estudio de grabación en enero de 2022, cuando ella trabajaba en la composición de nuevas canciones para su disco Holy Fvck. Fue entonces cuando comenzó una sólida amistad que pronto se transformó en una historia de amor que hicieron pública en agosto de ese mismo año y que oficializaron en una alfombra roja durante la gala previa a los Grammy en febrero de 2023. El compromiso llegaría meses más tarde, en diciembre, cuando el también productor le propuso matrimonio a Lovato durante una cena íntima en Los Ángeles.

La proposición de matrimonio incluyó una serenata con guitarra y el regalo de un anillo de compromiso con un diamante en forma de pera de 4,5 quilates, valorado en 150.000 dólares. Una noticia que ambos compartieron con sus seguidores en sus redes sociales. “Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionada. Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y apreciarte por siempre. Por el resto de nuestras vidas”, escribió Lovato en su perfil de Instagram, donde acumula 153 millones de seguidores.

Una lucha conjunta

Su historia va mucho más allá del aspecto romántico. Ambos se han abierto públicamente para hablar sobre su lucha contra el alcoholismo. Si Lovato celebró en marzo de 2024 que llevaba seis años sobria, Jutes lo compartió en julio de 2022, cuando cumplió los 100 días sin probar una gota de alcohol. Según han contado en el pasado, ambos han aprendido a construir una relación basada en la compresión y el apoyo mutuo en momentos de debilidad. “Le he esperado toda la vida. Es muy reconfortante tener una pareja que me apoya tanto, que me ama y que me cuida tanto. Es muy fácil mantenerme centrada con él porque le quiero muchísimo y me trata de maravilla”, afirmó en una entrevista para People en septiembre del año pasado.

Una de sus últimas muestras de amor en público fue el pasado mes de febrero, coincidiendo con San Valentín. La cantante compartió una serie de fotografías con él junto a un emotivo texto: “¡Estoy deseando casarme contigo! Estos últimos tres años han sido los mejores de mi vida y te lo agradezco. Estoy obsesionada con tu corazón, tu amor y tu luz. Estoy deseando envejecer contigo y formar una familia".