Demi Moore, la mujer más bella del mundo para la revista People: la reacción de sus hijas

A los 62 años, Demi Moore fue elegida la mujer más bella del mundo por la revista People, un reconocimiento que, lejos de centrarse solo en su apariencia, celebra la actitud de la actriz frente al paso de los años, en especial en una industria que históricamente ha venerado la juventud.

La protagonista de Ghost y Propuesta indecente compartió con la revista cómo se ha enfrentado a las transformaciones que ha vivido a lo largo del tiempo. “Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta acá, aunque eso no significa que a veces no me mire al espejo y diga: ‘Oh, Dios, estoy vieja’... pero puedo aceptar que es así como estoy hoy, y eso no define mis valores”, afirmó.

La artista reveló, sin embargo, cómo solía “torturarse” en busca del físico perfecto con jornadas extenuantes de ejercicio que llegaron a incluir recorrer en bicicleta los casi 26 kilómetros que separan Malibú de los estudios Paramount dentro de su rutina diaria. Hoy, esa exigencia ha dado lugar a una actitud distinta. “Ahora escucho a mi cuerpo. Cuando era más joven intentaba controlarlo, pero hoy ya no funciono de ese modo. Es una relación mucho más equilibrada conmigo misma”, confesó.

Moore también cuenta que ha incorporado hábitos saludables que priorizan su bienestar integral: meditación, escritura, alimentación basada en plantas y descanso de calidad. “No soy perfecta: todavía bebo Red Bull. Me encanta, pero solo uno al día”, bromea.

El reconocimiento de People emocionó no solo a la propia actriz sino también a sus hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Bruce Willis. Las jóvenes, que han compartido en varias ocasiones la admiración que sienten por su madre, celebraron públicamente el reconocimiento.

Demi Moore junto a sus hijas, fruto de su matrimonio con Bruce Willis

“¡Umm, Dios mío! ¡Es mi mamá!”, escribió Rumer, la mayor de ellas, en una historia de Instagram. La joven también comentó la publicación de People que muestra la sesión de fotos de Moore para la tapa de la revista: “Ícono”, agregó. En la sección de comentarios, su hermana Tallulah también dedicó elogios a su famosa madre: “Mi luz guía. Para siempre”.

A las palabras de sus hijas se sumaron las de Emma Heming, esposa de Bruce Willis y con quien Moore mantiene una gran amistad. Ante el nombramiento de la actriz como la persona más bella, la mujer de su ex expresó: “Por dentro y por fuera”.

Otras estrellas de Hollywood también celebraron el homenaje a la actriz. Gwendoline Christie compartió un corazón en la publicación de People y Oliva Munn sumó: “Por supuesto”.

El dolor como herramienta de superación

La actriz ha librado varias batallas a lo largo de su vida. Su infancia estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad, enfrentó adicciones y episodios de depresión, y protagonizó romances con finales poco felices, aunque hoy celebra el amor que recibe de su familia. “Dar a luz es uno de los pocos momentos en los que podés estar 100% segura de que el dolor te trae un regalo; cuando aplicás eso a otras cosas, empezás a ver que es una herramienta frente a todos los momentos difíciles”, reflexiona.

Su papel protagónico en La sustancia, una película de terror psicológico en la que encarna a una instructora de fitness obsesionada con la juventud, le ha valido su primer Globo de Oro y el reconocimiento del Sindicato de Actores. El film toca fibras sensibles al exponer las presiones sociales sobre el cuerpo y el envejecimiento. “No se trata solo de nuestra apariencia. Es ese juicio severo y autocrítico que todos conocemos. Lo que me resultó tan familiar del personaje fue la violencia que podemos ejercer contra nosotros mismos”, explicó la intérprete, quien actualmente se encuentra filmando la segunda temporada de Landman para Paramount+.

En cuanto a la repercusión que tuvo la película, añadió: “Creo que hay un aspecto que todos hemos experimentado, que es compararse y desesperarse, y los que estamos en el ojo público enfrentamos una crítica de afuera más dura”.

