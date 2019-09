Demi Moore reveló que Jon Cryer, de Two and a Half Men, dejó de ser virgen con ella

Demi Moree está en boca de todos desde que publicó sus memorias Inside out. Tras difundirse el capítulo en el que la actriz habla sobre las preferencias sexuales de su exmarido Ashton Kutcher, ahora se dio a conocer otro dato íntimo de su vida: Jon Cryer, uno de los protagonistas de Two and a Half Men, dejó de ser virgen con ella.

Según un capítulo del libro, Cryer perdió la virginidad con la actriz cuando rodaban No Small Affair, en 1984. Además cuenta que para ella no fue importante y que de alguna manera se sintió mal por haber sido "insensible" con los sentimientos de Cryer. "Le robé lo que pudo haber sido un momento importante y hermoso", escribió Moore.

Ante las palabras de Demi Moore, Cryer hizo su descargo en las redes sociales. El actor dijo que en realidad él en ese momento no era virgen y que cree que la actriz se pudo haber equivocado porque en realidad no tuvieron buen sexo. "Se justifica que ella haya pensado eso basada en mi nivel de habilidad y la expresión de asombro en mi rostro en ese momento. En realidad yo ya había perdido mi virginidad en la escuela secundaria", escribió el actor en su cuenta de Twitter.

Quien fue conocido en los 80 como Ducky por su papel en el clásico film La chica de Rosa, además aclaró: "Lo bueno es que ya no tiene que sentirse mal por eso".

Demi Moore, en primera persona

Demi Moore abre su corazón y cuenta su verdad en su autobiografía Fuente: Archivo

Antes de que saliera la biografía de Demi Moore a la venta en los Estados Unidos, ya estaba causando repercusión. La actriz admitió que la ponía "nerviosa" ese momento previo al lanzamiento, pero por otro lado aseguró que estaba tranquila con todo el trabajo realizado para lograr que el libro se concretara.

"Estoy entusiasmada, y sin embargo me siento muy vulnerable. No tengo la protección de un personaje. No es la interpretación de mí hecha por otra persona", expresó en una entrevista realizada por The New York Times. Además contó que poner en palabras su vida la ayudó a sanarse, después de años de estar en un espiral de destrucción.

Por otro lado, respecto de las personas famosas que se mencionan en su autobiografía -como sus exmaridos, expresó: "Espero que todas las personas que están en el libro se sientan... No sé cómo espero que se sientan... Bien, no mal".