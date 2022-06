“Desearía...”: el nostálgico y picante comentario de Gwyneth Paltrow en un posteo retro de Ethan Hawke

Se cumplieron 33 años del estreno de La sociedad de los poetas muertos y Ethan Hawke no dejó pasar la oportunidad de rendir homenaje al film. En su cuenta de Instagram, el actor, quien interpretó a Todd Anderson en la obra de Peter Weir, eligió publicar cuatro imágenes: dos de escenas y dos del backstage. El posteo causó furor, pero lo más llamativo no fueron los cientos de miles de comentarios que despertó el recuerdo, sino que Gwyneth Paltrow decidiera compartir un mensaje por demás osado y divertido.

“ La mejor película de la historia. Desearía haberme besado con más de ustedes de lo que lo hice ”, reveló la actriz luego de ver las fotos de un jovencísimo Hawke, con quien compartió pantalla -y se besó- en Grandes Esperanzas, la adaptación que hizo en 1998 el mexicano Alfonso Cuarón del clásico de Charles Dickens. “Todos deseamos lo mismo”, retrucó, cómplice, el actor.

Con el comentario, la artista y fundadora de Goop desempolvó además su breve romance con Robert Sean Leonard, el actor que interpretó a Neil Perry en la película de 1989 y que logró su mayor popularidad al convertirse en James Wilson, el compañero fiel de Doctor House en la exitosa serie de Fox.

Según publicó la revista People, la pareja compartió un año a principio de los 90 y fueron muy habilidosos a la hora de mantener esa historia lejos de la prensa. Sin embargo, terminada la relación Leonard habló brevemente sobre su tiempo con Paltrow en 1998 y le dijo al New York Post sobre su separación: “Fue la ruptura más divertida que he tenido”.

“ Estábamos en su departamento, pensamos que no deberíamos vernos más, y en cinco minutos ella estaba diciendo: ‘¿Sabes quién te gustaría? Tengo esta amiga’... Gwyneth es un poco loca, pero ella es una gran, gran amiga ”, dijo.

Robert Sean Leonard, el actor de La sociedad de los poetas muertos, fue uno de los primeros novios de Paltrow Archivo

La ganadora del premio Oscar por Shakespeare Enamorado mantuvo luego un popular romance con Brad Pitt y se casó más tarde con el líder de Coldplay, Chris Martin, en 2003. La pareja dio la bienvenida a dos hijos juntos: su hija Apple Blythe, de 18 años, y su hijo, Moses, de 16. Su divorcio finalizó en 2016. La actriz de 49 años se casó con el productor y guionista Brad Falchuk en 2018.

Recientemente, la actriz compartió con sus seguidores su felicidad por la graduación de su hija. “Felicitaciones a todos los graduados, especialmente a Apple Martin”, escribió en una historia junto a la foto de la joven y sus padres y la leyenda “Clase del 2022″. Un par de días antes, mostró el look de Apple, quien también festejó estos días su cumpleaños número 18.

En la imagen, a Apple se la puede ver mirándose al espejo mientras posa con un vestido blanco de seda con detalles de encaje, el cabello semirecogido, y unos pendientes. En la publicación, que cosechó cerca de 150 mil likes, Gwyneth le dejó un dulce mensaje a su hija, y se mostró muy emocionada por la llegada de su mayoría de edad.

“18. Esta mañana me estoy quedando sin palabras”, comienza el texto. “No podría estar más orgullosa de la mujer que sos. Sos todo lo que jamás soñé y mucho más. Estar orgullosa no empieza a describir lo que siento, mi corazón está hinchando por sentimientos que no puedo poner en palabras. Sos una persona profundamente extraordinaria en todos los sentidos. Feliz cumpleaños, mi niña querida. Espero que sepas lo especial que sos y cuánta luz les has traído a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca pararé. En palabras de la tía Drew, yo nací el día en que vos naciste . Te amo, mamá”, concluyó Paltrow.

Un recuerdo lleno de nostalgia

“Me paro sobre mi escritorio para recordarme a mí mismo que debemos ver las cosas constantemente de una manera diferente”, escribió Hawke en el pie de las fotos, y agregó abajo la fecha oficial de estreno de la película: 2 de junio de 1989. El elenco del film incluía además a Robin Williams y Josh Charles.

La película cuenta la historia de un grupo de chicos de un colegio para varones de Nueva Inglaterra, en 1959. La llegada del nuevo profesor de Inglés causa una conmoción entre los alumnos y a través de su poco ortodoxo estilo, los jóvenes, estudiantes idealistas, comienzan a amar la poesía y descubren “la Sociedad de los Poetas Muertos”.