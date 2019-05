Tras su internación, Sebastián Almada vuelve a ShowMatch

Sebastián Almada listo para volver a trabajar

Luego de ser internado en el Hospital Alemán el 6 de mayo pasado por un cuadro de pancreatitis, Sebastián Almada fue dado de alta. El humorista uruguayo ya está listo para volver a ShowMatch con su piano y el clásico "Gracias, gracias Marcelo".

"Acá estoy, más flaco pero soy yo. Bajo de peso obligado en cada internación, parece que me fui a un spa", bromeó desde el móvil de Los ángeles de la mañana y recordó cómo fue el momento de su descompensación: "Estaba en el estudio antes de arrancar el programa y me agarró ahí, sudaba frío y me bajó la presión. Tenía todo listo, tenía el piano al lado de Marcela Feudale, estaba (Leticia) Brédice ensayando en piso y no me sentí bien. Pedí que llamen al doctor Labonia, mientras me hicieron un electro y cuando el doctor me tocó, me mandaron directo al Alemán".

Tras dos semanas de internación, los dolores quedaron atrás, pero al cómico, lo que lo desvela, es volver a trabajar: "Me estoy perdiendo ShowMatch y Marcelo me convocó para estar todas las semanas y la gira con Carmen -es parte del elenco de Nuevamente juntos, ahora reemplazado por el Bicho Gómez-. Esta semana no hago gira, pero ya la próxima me sumo. Y creo que podré estar el lunes en el especial de humor y ya quedarme a trabajar. Haré lo que me pida Marcelo porque lo que le divierte a él, le divierte a la gente", aseguró y contó que tuvo que tomar una decisión laboral difícil porque el conductor también lo invitó a participar en el segmento " Genios de la Argentina", en el que viajan por el país, pero que no pudo aceptar ya que tiene el compromiso con la obra de Barbieri y se superponen los viajes con la gira. "Carmen me mata, imaginate", lanzó en chiste y ya en óptimo estado de salud.