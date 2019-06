Nunzia Pennino y su marido serán papás de una nena Fuente: Archivo

El anuncio se había hecho en marzo, pero ahora llegaron las imágenes. Diego Maradona Jr. mostró desde su cuenta de Instagram cómo palpita la llegada de su hija, y lo hizo a través de una imagen de la panza de su mujer, Nunzia Pennino, y una sola palabra acompañando la postal: "Princesa".

Por su parte, la mamá de la niña también compartió una dulce foto en las redes. "Esperándote, pequeña", escribió Nunzia.

Se trata del cuarto nieto de Diego Armando Maradona . El primero fue Benjamín Agüero, el hijo que Gianinna Maradona tuvo fruto de su ya concluida relación con el jugador Sergio "Kun" Agüero. El pequeño nació el 19 de febrero de 2009.

Diez años después, Dalma Maradona dio a luz el 12 de marzo de 2019 a Roma, la hija que tuvo con Andrés Caldarelli, y a quien su abuelo todavía no llegó a conocer. Según Dalma, faltan hablar "algunas cosas" antes de que ese encuentro se produzca.

Curiosamente, casi en simultáneo con la boda de Dalma, el 1° de abril de 2018, Diego y Nunzia recibían a su primer hijo, Diego Matías, quien fue bautizado en Buenos Aires en enero, en Nordelta, y con Diego y su hija Jana como los padrinos.

La salud de Maradona. Hace una semana, "el Diez" desmintió las versiones de que padece Alzheimer, y lo hizo a través de un contundente video. "Hola todos los maradonianos, que hay muchos en el país, cada vez más. Mienten. Hablan de Alzheimer. No saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", aclaró Diego.