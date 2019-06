El mensaje de Diego Maradona ante los rumores: "Yo no me estoy muriendo"

Maradona y su mensaje en redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2019 • 19:14

Decidido a exponer su verdad ante los rumores sobre su estado de saludo, Diego Maradona emitió en sus redes sociales un mensaje en el que desmiente que sufra el mal de Alzheimer, tal como surgió en los últimos días, y del mismo modo que lo había desestimado su abogado, Matías Morla.

"Muchachos, con las enfermedades no se jode...", destacó Maradona. Y en un video expresó: "Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país, cada vez más. Mienten. Hablan de Alzheimer. No saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo. Porque estos hijos de... saben qué, la tiran para crear confusión. Y a mí la confusión no me va. Porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol".

La preocupación sobre la salud de Maradona surgió luego de su inesperada salida del club Dorados de Sinaloa, de la segunda división de México. Ante los rumores, el abogado Matías Morla tuvo que salir al cruce de las versiones que circulaban sobre su principal cliente. "Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene 'principio de Alzheimer' quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido", explicó Morla, en un comunicado que publicó en las redes sociales.

Los dichos sobre la salud de Maradona se habían mediatizado después de un comentario del periodista Luis Ventura en el programa Involucrados, ayer por la mañana. "Diego está mal de salud y las hermanas lo quieren internar por un tratamiento neurológico. Hay cosas que Diego resuelve sobre la marcha y otras que no puede resolver", señaló Ventura. Ante esa situación, Morla señaló que no dudará de los medios ni de la honestidad de los periodistas, pero que sí está claro que la versión fue difundida por "una fuente maliciosa".