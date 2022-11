Dolores Fonzi resaltó la importancia de realizarse chequeos: “Yo era un desastre, y en la primera mamografía me encontraron cáncer”

escuchar

Dolores Fonzi se convirtió en una de las actrices más convocadas de su generación. En el Festival de Mar del Plata, la actriz presentó Las fiestas, la última película que la tiene como protagonista. Desde allí, brindo una entrevista en la que habló sobre su presente y también sobre el delicado momento de salud que le tocó atravesar hace algunos años.

“Las Fiestas es una película muy íntima, y centra en la relación de una madre, interpretada por Cecilia Roth, con sus tres hijos. El mayor es Daniel Hendler, la del medio soy yo, y la más chica es una chica trans, y la personifica Ezequiel Díaz. Toda la trama transcurre íntegramente en la previa a las fiestas”, comenzó refiriéndose al nuevo film de Ignacio Rogers. Y continuó, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina: “Maripaz, el personaje de Cecilia, tiene un problema de salud y todos aceptan pasar con ella las fiestas porque piensan que pueden ser las últimas que pasan juntos. Y se centra todo lo que pasa allí, en esa quinta, con esa madre que es bastante border. Sin que se diga mucho, te das cuenta de los vínculos extraños que mantienen”.

La actriz contó cuál fue uno de los principales motivos que la llevó a aceptar la propuesta: “Me gusta mostrar distintos tipos de maternidad, porque hay tantas maneras de maternar como mujeres existen. En este caso, el personaje quedó prendido al vínculo infantil que mantuvo con su propia madre, y traslada ese rasgo infantil a la relación con su propia hija. Hacer la película fue muy fácil para mí, porque Ignacio, el director, es como parte de mi familia y Ezequiel es como mi hermano. A Cecilia, además, la conozco desde hace como ochenta años, es mi amiga y la amo y con Daniel hice un montón de películas. Entonces, surgió un código muy propio”, indicó.

“ Estoy feliz. Este es un momentazo. Santiago [Mitre, su pareja] está con su película, Argentina, 1985, que es increíble y llegó al millón de espectadores, sin haber estrenado en salas grandes; algo inédito en la historia. Mi amigo íntimo dirigió esa película en la que actúo y yo dirigí a los cinco meses de haberla filmado la mía propia, que se estrena en marzo. Supongo que tiene que ver con la edad... Estamos grandes y todo lo que venís sembrando hace tanto tiempo empezás a cosecharlo. Son muchos años de trabajo ”, reflexionó.

Sobre su rol clave en Actrices Argentinas, tanto en la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo como en el acompañamiento de la denuncia penal por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, Fonzi reflexionó: “Creo que eso también tiene que ver con la edad. Ya tenemos recuerdos de nuestra vida adulta que tienen diez, quince años. Conocés gente desde hace 20. Y hay una impresión distinta del tiempo. Yo fui madre a los 30, a los 35 me separé, a los 40 tuve cáncer y a los 45 voy a estrenar mi película como directora. Y además, soy jurado en el Festival de Mar del Plata; es como que el tiempo y la experiencia te dan cierta autoridad . Actrices Argentinas sigue siendo un orgullo enorme para mí”.

“Lo del juicio a Darthés es terrible, porque hubiésemos querido que fuera todo más rápido, y que la justicia fuera más eficaz. Pero bueno, es el camino que le tocó recorrer a Thelma y la estamos acompañando como podemos. Por suerte Amnistía Internacional y otras organizaciones también la acompañan y ella es increíble. Es una persona que mantiene una capacidad de crecimiento constante. Yo la admiro mucho. Es muy estudiosa. Es una piba y está súper capacitada, comprendiendo lo que le pasó y tratando de utilizar eso en función de los demás, y la empatía es algo que siempre me parece muy valorable”, sumó.

Al final de la entrevista, Fonzi recordó la frase que utilizó a la hora a dar a conocer públicamente que padecía cáncer y volvió a resaltar la importancia de realizarse exámenes médicos: “Con respecto al cáncer, vuelvo a reiterar que el tiempo es oro. Y es algo que se puede trasladar a todos los aspectos de la vida; al tiempo que le dedicás a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu familia, a tu amor... Y también, claro, el tiempo que le dedicás a la salud y a los estudios clínicos. Yo era un desastre. Siempre te dicen que a los 40 tenés que hacerte la primera mamografía, y en esa primera mamografía a mí me dio cáncer. Como ocurre con las maternidades, la experiencia con el cáncer es distinta para cada persona que la atraviesa. En mi caso, empezó y terminó, fue una cosa muy pequeña y la verdad que lo agradezco. Fue muy leve. No me puedo hacer la víctima; al contrario, soy una agradecida. Hoy estoy feliz. El tiempo te ayuda a disfrutar incluso cuando hay cosas que te perturban”.

LA NACION

Temas Dolores Fonzi