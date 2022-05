Drew Barrymore aseguró que el tiempo de ayudar “es ahora” y reveló a quién sueña entrevistar en su programa

Mientras triunfa como entrevistadora al frente de su programa televisivo, Drew Barrymore no abandona su faceta más social. La actriz que se ha animado a opinar sobre distintos temas y a revelar aspectos íntimos de su historia personal, acaba de hacer un llamado a la acción en asuntos de interés humanitario.

En un enérgico discurso que pronunció en el evento Power of Women, celebrado por la revista Variety el jueves por la noche, la artista elogió a quienes dan prioridad a las acciones sobre las palabras, alentando a todos a “bajar a la tierra” y ayudar a los más necesitados.

Barrymore colabora con la organización World Central Kitchen , que brinda víveres a las víctimas de desastres naturales. Sobre el proyecto, la actriz comentó que es impulsado “por gente luchadora” dispuesta a unir esfuerzos en situaciones críticas.

“Veo el ejemplo de José Andrés -presidente de la ONG- y la razón por la que me atrae el trabajo de World Central Kitchen es porque nos dice: ‘Lo siento, pero mañana es tarde. El momento de actuar es hoy. ¡Amo a ese tipo de gente! Siempre he sido una de esas personas”, expresó la actriz.

A continuación, mientras figuraba agacharse, Barrymore manifestó: “¡Tirate al maldito suelo con ellos y empezá a recoger cosas! Simplemente agachate y hacelo” , pronunció. Jimmy Fallon fue el encargado de presentar a la actriz en el escenario, donde repasó varios de los momentos más entrañables de la amistad que une a ambas figuras.

“Por mucho que empodera e inspira a las mujeres a través de su trabajo, también apoya a los hombres en su vida, porque también me ha dado algunos papeles durante mi carrera...”, dijo el presentador. Y acto seguido, agregó: “Hicimos una película con los hermanos Farrelly, llamada Fever Pitch, que no solo fue una gran experiencia sino que es donde conocí a mi actual esposa, y socia productora de Drew en el ciclo televisivo, Nancy Juvonen ”, compartió Fallon.

The Drew Barrymore Show, el programa comandado por la artista, que debutó el 14 de septiembre de 2020, en plena pandemia, fue paulatinamente encontrando su público gracias a la personalidad de la actriz, espontánea y cálida.

Numerosas estrellas han participado en los distintos capítulos comandados por la actriz, que ahora también reveló el nombre de quién sería, para ella, su entrevistada soñada. Sin vueltas, Barrymore dijo que le encantaría tener a Britney Spears en su programa.

Sus palabras llegan después de que la cantante pop manifestara que la actriz y Kate Hudson representan para ella, “por lejos, las dos personas más hermosas” que ha visto en su vida. “Podríamos tener una conversación única”, dijo la intérprete de ET en la gala de Variety imaginando una conversación con Britney. “No hay muchos de nosotros que hayan perdido públicamente su libertad, que hayan tenido crisis en público, se hayan convertido en memes o luchado para recuperarse”, reflexionó la artissta sobre la historia personal de la cantante de “Oops!... I did it again”.

El evento Power of Women, celebrado este jueves en Nueva York, honró a las mujeres de Hollywood que han tenido un impacto a través de sus esfuerzos filantrópicos y logros profesionales.